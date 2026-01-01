A Linkwarden egy saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő. Megoldja a linkek elavulásának problémáját. Automatikusan archiválja a teljes oldal pillanatfelvételeit, beleértve a képeket és a formázást is, abban a pillanatban, amikor elment egy linket. A könyvjelzői évekkel később is olvashatók maradnak, függetlenül attól, hogy mi történik az eredeti URL-lel. Gyűjtemények, címkék, kiemelések és jegyzetek lehetővé teszik, hogy strukturált tudásbázisokat építsen a linkek lapos listái helyett.

A Linkwarden saját üzemeltetése korlátlan archiválást biztosít. Ezt csak a VPS tárhelye korlátozza. Teljes adatvédelmet élvezhet böngészési szokásai felett. Nincs kockázata annak, hogy elveszíti évekig gyűjtött könyvjelzőit. Ez megtörténhet egy felhőszolgáltatás leállása vagy árképzési modelljének megváltozása miatt.