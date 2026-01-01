Telepítse a Linkwarden alkalmazást egyetlen kattintással.
Közösségi könyvjelzőkezelő, amely archiválja a teljes weboldal pillanatképeket, így a mentett linkek soha nem válnak elérhetetlenné.
Válasszon VPS csomagot a Linkwarden szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Linkwarden
A Linkwarden egy saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő. Megoldja a linkek elavulásának problémáját. Automatikusan archiválja a teljes oldal pillanatfelvételeit, beleértve a képeket és a formázást is, abban a pillanatban, amikor elment egy linket. A könyvjelzői évekkel később is olvashatók maradnak, függetlenül attól, hogy mi történik az eredeti URL-lel. Gyűjtemények, címkék, kiemelések és jegyzetek lehetővé teszik, hogy strukturált tudásbázisokat építsen a linkek lapos listái helyett.
A Linkwarden saját üzemeltetése korlátlan archiválást biztosít. Ezt csak a VPS tárhelye korlátozza. Teljes adatvédelmet élvezhet böngészési szokásai felett. Nincs kockázata annak, hogy elveszíti évekig gyűjtött könyvjelzőit. Ez megtörténhet egy felhőszolgáltatás leállása vagy árképzési modelljének megváltozása miatt.
A Linkwarden főbb funkciói
Teljes oldal archiválás
Automatikusan rögzíti a teljes oldalak pillanatképeit képekkel, így a könyvjelzőzött tartalom megmarad, még akkor is, ha az eredeti oldalak offline állapotba kerülnek.
Gyűjtemények és Címkék
Rendszerezze a könyvjelzőket elnevezett gyűjteményekbe egyedi címkékkel és jegyzetekkel a strukturált, kereshető tudásbázisokhoz.
Többfelhasználós együttműködés
Gyűjteményeket oszthat meg csapattagokkal, és szabályozhatja a hozzáférést felhasználónkénti engedélyekkel a csapatkutatás és tudásmegosztás érdekében.
Teljes szövegű keresés
Keresés archivált oldaltartalmak, címek, leírások és jegyzetek között, hogy azonnal megtaláljon bármit a gyűjteményében.
Böngészőbővítmények
Mentse el az oldalakat közvetlenül Chrome-ból vagy Firefoxból egy kattintással, azáltal, hogy a bővítmény rögzíti a tartalmat, mielőtt az eltűnne.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Linkwarden szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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