A Gerrit egy nyílt forráskódú, web alapú kódellenőrző rendszer, amely Gitre épül. Minden változtatást javítócsomagként nyújtanak be, amely egy verziózott felülvizsgálati egység. A csapattagok beágyazott megjegyzésekkel, jóváhagyásokkal és konfigurálható szabályokkal értékelik, mielőtt egyesíthető. Eredetileg a Google-nál hozták létre, és az Android, Chromium, valamint Qt használja. A Gerrit strukturált felülvizsgálati fegyelmet hoz bármely mérnöki csapat számára.

A Gerrit saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a tárolók, hozzáférési engedélyek és kódellenőrzési munkafolyamatok felett. Az első felhasználó adminisztrátorrá váló indítással, finomhangolt projektenkénti hozzáférési szabályokkal és több mint 100 bővítményt tartalmazó plugin ökoszisztémával rendelkezik. Ez olyan csapatok számára készült, amelyek auditálási nyomvonalakat és szigorú kódminőségi kapukat igényelnek, harmadik féltől származó platformok nélkül.