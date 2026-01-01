Telepítse a Gerrit-et egyetlen kattintással.
Vállalati szintű kódellenőrző platform, amelyben az Android, a Chromium és a jelentős nyílt forráskódú projektek világszerte megbíznak.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Gerrit
A Gerrit egy nyílt forráskódú, web alapú kódellenőrző rendszer, amely Gitre épül. Minden változtatást javítócsomagként nyújtanak be, amely egy verziózott felülvizsgálati egység. A csapattagok beágyazott megjegyzésekkel, jóváhagyásokkal és konfigurálható szabályokkal értékelik, mielőtt egyesíthető. Eredetileg a Google-nál hozták létre, és az Android, Chromium, valamint Qt használja. A Gerrit strukturált felülvizsgálati fegyelmet hoz bármely mérnöki csapat számára.
A Gerrit saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a tárolók, hozzáférési engedélyek és kódellenőrzési munkafolyamatok felett. Az első felhasználó adminisztrátorrá váló indítással, finomhangolt projektenkénti hozzáférési szabályokkal és több mint 100 bővítményt tartalmazó plugin ökoszisztémával rendelkezik. Ez olyan csapatok számára készült, amelyek auditálási nyomvonalakat és szigorú kódminőségi kapukat igényelnek, harmadik féltől származó platformok nélkül.
A Gerrit főbb funkciói
Patch-alapú felülvizsgálati munkafolyamat
Minden kódmódosítást verziózott javítócsomagként nyújtanak be, ami a felülvizsgálóknak átlátható képet ad minden iterációról és a teljes verziótörténetről.
Részletes engedélyek
Meghatározhatja a projektenkénti, ágankénti és műveletenkénti hozzáférési szabályokat egyének és csoportok számára, beleértve a force-push és beküldési jogokat.
Beágyazott kód kommentelés
Hagyjon megjegyzéseket a kód specifikus soraihoz, és válaszoljon közvetlenül, így a felülvizsgálati megbeszélések közvetlenül a hivatkozott kódhoz kapcsolódnak.
CI/CD integráció
Elindítja a Jenkins, a Zuul vagy bármely CI rendszert automatikusan új javításkészletek esetén, webhookok és a beépített Eseményfolyam API segítségével.
Beépülő modul ökoszisztéma
Bővítse a Gerrit-et több mint 100 közösségi bővítménnyel LDAP hitelesítéshez, metrikákhoz, értesítésekhez és egyedi felülvizsgálati munkafolyamatokhoz.
Több-tárház kezelés
Változások kezelése és áttekintése több git tárolóban egyetlen példányból, egységes hozzáférés-vezérléssel és auditnaplókkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Gerrit szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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