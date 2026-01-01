Akár 69% kedvezmény a OpenSign szolgáltatásra

Telepítse OpenSign egyetlen kattintással.

Ingyenes nyílt forráskódú DocuSign alternatíva jogilag kötelező érvényű elektronikus dokumentumok aláírásához saját infrastruktúráján.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse OpenSign egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a OpenSign szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a OpenSign

Az OpenSign egy teljesen nyílt forráskódú alternatívája a DocuSign és Adobe Sign szolgáltatásoknak. Olyan szervezetek számára készült, amelyek jogilag kötelező erejű elektronikus aláírásokat igényelnek anélkül, hogy érzékeny szerződéseiket egy harmadik fél SaaS szolgáltatásában tárolnák. Támogatja a több aláírót igénylő munkafolyamatokat, az újrafelhasználható sablonokat, a személyes aláírást és a névjegyalbumokat. Emellett PKI-alapú digitális aláírást is biztosít saját PFX tanúsítványával, mindezt egy letisztult, drag-and-drop felületbe csomagolva.

Az OpenSign saját VPS-en történő üzemeltetése minden dokumentumot, aláírást és auditnaplót az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Nincsenek borítékonkénti díjak, aláírói korlátok, és nem áll fenn a szerződéses adatok környezetéből való kilépésének kockázata. Ezáltal kiválóan alkalmas szigorú megfelelőségi követelményekkel rendelkező jogi, HR és beszerzési csapatok számára.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A OpenSign főbb funkciói

PKI digitális aláírások

Aláírjon dokumentumokat PFX vagy P12 tanúsítvány használatával, így minden aláírás kriptográfiailag ellenőrizhető és hamisításbiztos bármely PDF olvasóban.

Újrafelhasználható sablonok

Mentse el a gyakran használt szerződéseket sablonként, előre meghatározott aláírói szerepkörökkel és űrlapmezőkkel, hogy másodpercek alatt indíthasson ismétlődő munkafolyamatokat.

Több aláírót igénylő munkafolyamatok

Dokumentumokat irányíthat több címzettnek sorrendben vagy párhuzamosan, és valós időben nyomon követheti, ki tekintette meg, írta alá vagy utasította vissza.

Auditnapló és tanúsítvány

Minden műveletet időbélyegzőkkel és IP-címekkel naplózunk, ezzel jogilag védhető teljesítési igazolást állítunk ki, amelyet minden aláírt dokumentumhoz csatolunk.

Személyes aláírás

Aláírások rögzítése megosztott eszközön személyes munkafolyamatokhoz, például beléptetéshez, titoktartási nyilatkozatokhoz és lemondó nyilatkozatokhoz, e-mail körutazás nélkül.

REST API és webhooks

Beágyazza az aláírást a meglévő alkalmazásokba a dokumentált REST API használatával, és aktiválja az alsóbb szintű rendszereket befejezési webhookokkal.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenSign szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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