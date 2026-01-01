Az OpenSign egy teljesen nyílt forráskódú alternatívája a DocuSign és Adobe Sign szolgáltatásoknak. Olyan szervezetek számára készült, amelyek jogilag kötelező erejű elektronikus aláírásokat igényelnek anélkül, hogy érzékeny szerződéseiket egy harmadik fél SaaS szolgáltatásában tárolnák. Támogatja a több aláírót igénylő munkafolyamatokat, az újrafelhasználható sablonokat, a személyes aláírást és a névjegyalbumokat. Emellett PKI-alapú digitális aláírást is biztosít saját PFX tanúsítványával, mindezt egy letisztult, drag-and-drop felületbe csomagolva.

Az OpenSign saját VPS-en történő üzemeltetése minden dokumentumot, aláírást és auditnaplót az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Nincsenek borítékonkénti díjak, aláírói korlátok, és nem áll fenn a szerződéses adatok környezetéből való kilépésének kockázata. Ezáltal kiválóan alkalmas szigorú megfelelőségi követelményekkel rendelkező jogi, HR és beszerzési csapatok számára.