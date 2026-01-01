Telepítse OpenSign egyetlen kattintással.
Ingyenes nyílt forráskódú DocuSign alternatíva jogilag kötelező érvényű elektronikus dokumentumok aláírásához saját infrastruktúráján.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenSign
Az OpenSign egy teljesen nyílt forráskódú alternatívája a DocuSign és Adobe Sign szolgáltatásoknak. Olyan szervezetek számára készült, amelyek jogilag kötelező erejű elektronikus aláírásokat igényelnek anélkül, hogy érzékeny szerződéseiket egy harmadik fél SaaS szolgáltatásában tárolnák. Támogatja a több aláírót igénylő munkafolyamatokat, az újrafelhasználható sablonokat, a személyes aláírást és a névjegyalbumokat. Emellett PKI-alapú digitális aláírást is biztosít saját PFX tanúsítványával, mindezt egy letisztult, drag-and-drop felületbe csomagolva.
Az OpenSign saját VPS-en történő üzemeltetése minden dokumentumot, aláírást és auditnaplót az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Nincsenek borítékonkénti díjak, aláírói korlátok, és nem áll fenn a szerződéses adatok környezetéből való kilépésének kockázata. Ezáltal kiválóan alkalmas szigorú megfelelőségi követelményekkel rendelkező jogi, HR és beszerzési csapatok számára.
A OpenSign főbb funkciói
PKI digitális aláírások
Aláírjon dokumentumokat PFX vagy P12 tanúsítvány használatával, így minden aláírás kriptográfiailag ellenőrizhető és hamisításbiztos bármely PDF olvasóban.
Újrafelhasználható sablonok
Mentse el a gyakran használt szerződéseket sablonként, előre meghatározott aláírói szerepkörökkel és űrlapmezőkkel, hogy másodpercek alatt indíthasson ismétlődő munkafolyamatokat.
Több aláírót igénylő munkafolyamatok
Dokumentumokat irányíthat több címzettnek sorrendben vagy párhuzamosan, és valós időben nyomon követheti, ki tekintette meg, írta alá vagy utasította vissza.
Auditnapló és tanúsítvány
Minden műveletet időbélyegzőkkel és IP-címekkel naplózunk, ezzel jogilag védhető teljesítési igazolást állítunk ki, amelyet minden aláírt dokumentumhoz csatolunk.
Személyes aláírás
Aláírások rögzítése megosztott eszközön személyes munkafolyamatokhoz, például beléptetéshez, titoktartási nyilatkozatokhoz és lemondó nyilatkozatokhoz, e-mail körutazás nélkül.
REST API és webhooks
Beágyazza az aláírást a meglévő alkalmazásokba a dokumentált REST API használatával, és aktiválja az alsóbb szintű rendszereket befejezési webhookokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenSign szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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