A Directus egy rugalmas, nyílt forráskódú headless CMS, amely bármilyen SQL adatbázis tetején fut, és azonnal biztosít egy dinamikus REST és GraphQL API-t egy intuitív adminisztrációs felület mellett. Ellentétben azokkal a CMS platformokkal, amelyek merev tartalomstruktúrákat írnak elő, a Directus lehetővé teszi, hogy pontosan úgy modellezze az adatokat, ahogyan az alkalmazásának szüksége van rájuk. Ezután automatikusan generál egy teljes API-t, kódolás nélkül.

A Directus saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a tartalmát, médiaeszközeit és felhasználói adatait. Elkerülheti a felhasználónkénti árazást, az API sebességkorlátait és a gyártói függőség kockázatát. Emellett rugalmasságot nyer a platform egyedi bővítményekkel, webhookokkal és a munkafolyamatához igazított integrációkkal való bővítéséhez.