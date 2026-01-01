Akár 69% kedvezmény a Directus szolgáltatásra

Telepítse a Directust egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú headless CMS, amely bármilyen SQL adatbázist kezel automatikusan generált REST és GraphQL API-kkal.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Directust egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Directus szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Directus

A Directus egy rugalmas, nyílt forráskódú headless CMS, amely bármilyen SQL adatbázis tetején fut, és azonnal biztosít egy dinamikus REST és GraphQL API-t egy intuitív adminisztrációs felület mellett. Ellentétben azokkal a CMS platformokkal, amelyek merev tartalomstruktúrákat írnak elő, a Directus lehetővé teszi, hogy pontosan úgy modellezze az adatokat, ahogyan az alkalmazásának szüksége van rájuk. Ezután automatikusan generál egy teljes API-t, kódolás nélkül.

A Directus saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a tartalmát, médiaeszközeit és felhasználói adatait. Elkerülheti a felhasználónkénti árazást, az API sebességkorlátait és a gyártói függőség kockázatát. Emellett rugalmasságot nyer a platform egyedi bővítményekkel, webhookokkal és a munkafolyamatához igazított integrációkkal való bővítéséhez.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Directus főbb funkciói

Automatikusan generált APIs

Minden létrehozott adatmodell azonnal REST és GraphQL végpontokat generál, kiküszöbölve a manuális API fejlesztési munkát.

Intuitív admin felület

Nem szakértő felhasználók kezelhetik a tartalmat, a médiát és a strukturált adatokat egy letisztult felületen keresztül kód érintése nélkül.

Szerepköralapú engedélyek

Határozzon meg részletes hozzáférési szabályokat szerepkör, gyűjtemény és mező szerint, hogy pontosan szabályozhassa, ki olvashatja vagy írhatja mely adatokat.

Valós idejű előfizetések

A WebSocket-alapú előfizetések lehetővé teszik az ügyfélalkalmazásoknak, hogy lekérdezés nélkül azonnal reagáljanak az adatváltozásokra.

Kiterjeszthető architektúra

Egyedi hookok, modulok és megjelenítési komponensek lehetővé teszik, hogy a Directust bármilyen tartalom-munkafolyamathoz vagy integrációs követelményhez testre szabhassa.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Directus szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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