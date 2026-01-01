Telepítse a Directust egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú headless CMS, amely bármilyen SQL adatbázist kezel automatikusan generált REST és GraphQL API-kkal.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Directus
A Directus egy rugalmas, nyílt forráskódú headless CMS, amely bármilyen SQL adatbázis tetején fut, és azonnal biztosít egy dinamikus REST és GraphQL API-t egy intuitív adminisztrációs felület mellett. Ellentétben azokkal a CMS platformokkal, amelyek merev tartalomstruktúrákat írnak elő, a Directus lehetővé teszi, hogy pontosan úgy modellezze az adatokat, ahogyan az alkalmazásának szüksége van rájuk. Ezután automatikusan generál egy teljes API-t, kódolás nélkül.
A Directus saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a tartalmát, médiaeszközeit és felhasználói adatait. Elkerülheti a felhasználónkénti árazást, az API sebességkorlátait és a gyártói függőség kockázatát. Emellett rugalmasságot nyer a platform egyedi bővítményekkel, webhookokkal és a munkafolyamatához igazított integrációkkal való bővítéséhez.
A Directus főbb funkciói
Automatikusan generált APIs
Minden létrehozott adatmodell azonnal REST és GraphQL végpontokat generál, kiküszöbölve a manuális API fejlesztési munkát.
Intuitív admin felület
Nem szakértő felhasználók kezelhetik a tartalmat, a médiát és a strukturált adatokat egy letisztult felületen keresztül kód érintése nélkül.
Szerepköralapú engedélyek
Határozzon meg részletes hozzáférési szabályokat szerepkör, gyűjtemény és mező szerint, hogy pontosan szabályozhassa, ki olvashatja vagy írhatja mely adatokat.
Valós idejű előfizetések
A WebSocket-alapú előfizetések lehetővé teszik az ügyfélalkalmazásoknak, hogy lekérdezés nélkül azonnal reagáljanak az adatváltozásokra.
Kiterjeszthető architektúra
Egyedi hookok, modulok és megjelenítési komponensek lehetővé teszik, hogy a Directust bármilyen tartalom-munkafolyamathoz vagy integrációs követelményhez testre szabhassa.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Directus szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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