Telepítse a SearXNG-et egyetlen kattintással.
Adatvédelmet tiszteletben tartó metakereső motor, amely több tucat forrásból gyűjti össze az eredményeket anélkül, hogy lekérdezéseket tárolna vagy felhasználókat követne nyomon.
Válasszon VPS csomagot a SearXNG szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SearXNG
A SearXNG egy adatvédelemre fókuszáló metakereső motor, amely egyszerre kérdezi le a Google-t, a Binget, a DuckDuckGo-t és több tucat más keresésszolgáltatót. Összesített eredményeket ad vissza anélkül, hogy felhasználói profilt építene vagy keresési előzményeket tárolna. A kereskedelmi keresőmotorokkal ellentétben, amelyek profilalkotással és célzott hirdetésekkel monetizálják a lekérdezéseket, a SearXNG szűretlen hozzáférést biztosít a web információihoz.
A saját üzemeltetés azt jelenti, hogy a keresései az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán keresztül haladnak át, nem pedig ismeretlen felek által üzemeltetett nyilvános példányokon keresztül. Ön dönti el, mely keresésszolgáltatók szerepelnek, hogyan szűrődnek az eredmények, és ki férhet hozzá az Ön példányához – mindezt anélkül, hogy megosztott közösségi szerverekre támaszkodna, amelyek leállást vagy sebességkorlátozást tapasztalhatnak.
A SearXNG főbb funkciói
Nincs lekérdezésnaplózás
A kereséseket soha nem tároljuk vagy kapcsoljuk az Ön identitásához, kiküszöbölve ezzel a kereskedelmi keresőmotorokra jellemző profilalkotást és viselkedéskövetést.
Többforrású aggregáció
Egyidejűleg több tucat keresőmotort kérdez le, csökkentve az eredmények torzítását és szélesebb lefedettséget biztosítva, mint bármely egyedi szolgáltató.
Konfigurálható motorok
Pontosan válassza ki, mely keresésszolgáltatókat kívánja felvenni vagy kizárni, a találatok összetételét kutatási igényeihez és adatvédelmi beállításaihoz igazítva.
Kategória keresés
A web, képek, videók, hírek és speciális források dedikált keresési kategóriái relevánsan tartják az eredményeket a szükséges tartalomtípushoz.
Nincs süti vagy nyomkövetés
Működik sütik vagy nyomkövető szkriptek nélkül, így alkalmas adatvédelmi szempontból érzékeny kutatásokhoz és korlátozott környezetben való használatra.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SearXNG szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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További telepíthető alkalmazások
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