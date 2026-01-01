A SearXNG egy adatvédelemre fókuszáló metakereső motor, amely egyszerre kérdezi le a Google-t, a Binget, a DuckDuckGo-t és több tucat más keresésszolgáltatót. Összesített eredményeket ad vissza anélkül, hogy felhasználói profilt építene vagy keresési előzményeket tárolna. A kereskedelmi keresőmotorokkal ellentétben, amelyek profilalkotással és célzott hirdetésekkel monetizálják a lekérdezéseket, a SearXNG szűretlen hozzáférést biztosít a web információihoz.

A saját üzemeltetés azt jelenti, hogy a keresései az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán keresztül haladnak át, nem pedig ismeretlen felek által üzemeltetett nyilvános példányokon keresztül. Ön dönti el, mely keresésszolgáltatók szerepelnek, hogyan szűrődnek az eredmények, és ki férhet hozzá az Ön példányához – mindezt anélkül, hogy megosztott közösségi szerverekre támaszkodna, amelyek leállást vagy sebességkorlátozást tapasztalhatnak.