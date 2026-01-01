Akár 69% kedvezmény a XWiki szolgáltatásra

Telepítse az XWiki-t egyetlen kattintással.

Hatékony nyílt forráskódú wiki platform csapatok tudásmenedzsmentjéhez, dokumentációhoz és kollaboratív munkaterületekhez.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az XWiki-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a XWiki szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a XWiki

Az XWiki egy nyílt forráskódú vállalati wiki platform, amely túlmutat a statikus dokumentáción. Strukturált oldalmodellje hierarchikus terekbe és oldalakba rendezi a tartalmat. Egy beépített szkriptmotor segítségével a csapatok dinamikus irányítópultokat és egyedi intranetes alkalmazásokat hozhatnak létre közvetlenül a wiki oldalakon. Több mint 900 bővítménnyel és egy beépített App Within Minutes varázslóval a csapatok az XWikit testreszabott tudásbázissá, hibakövetővé vagy projektmunkaterületté alakíthatják anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeniük.

Az XWiki saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden dokumentációt, belső folyamatot és vállalati tudást közvetlen irányítása alatt tart. Nincsenek felhasználónkénti díjak, nincs gyártói függőség, és az adatok sem hagyják el az infrastruktúrát. Ez a sablon az XWikit egy PostgreSQL adatbázissal párosítja a megbízható, éles környezetre kész tárolás érdekében.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A XWiki főbb funkciói

Strukturált oldalmodell

Rendezze a tartalmat hierarchikus terekbe és oldalakra, szülő-gyermek kapcsolatok felhasználásával, hogy a nagy tudásbázisok navigálhatóak és konzisztensek maradjanak.

Beépített alkalmazáskészítő

Készítsen egyedi adatalkalmazásokat wiki oldalakon az App Within Minutes varázsló segítségével – nincs szükség külső keretrendszerre vagy kódolásra.

900+ bővítmény

Bővítse az XWikit egy könyvtárral, amely több mint 900 közösségi bővítményt tartalmaz, lefedve a naptárakat, diagramokat, feladatkezelést és az LDAP hitelesítést.

Szkriptmotor

Írjon Velocity, Groovy vagy Python szkripteket wiki oldalakon belül dinamikus tartalom, irányítópultok és automatizált jelentések létrehozásához.

Teljes szöveges keresés

A beágyazott Solr indexeli az összes oldaltartalmat és mellékletet, azonnal releváns eredményeket szolgáltatva még nagy tudásbázisokon keresztül is.

Verzióelőzmények

Minden szerkesztést automatikusan verziókövetünk teljes különbség nézettel és egy kattintásos visszaállítással, bármely oldal bármely korábbi verziójának helyreállításához.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a XWiki szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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