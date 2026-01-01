Telepítse az XWiki-t egyetlen kattintással.
Hatékony nyílt forráskódú wiki platform csapatok tudásmenedzsmentjéhez, dokumentációhoz és kollaboratív munkaterületekhez.
Válasszon VPS csomagot a XWiki szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a XWiki
Az XWiki egy nyílt forráskódú vállalati wiki platform, amely túlmutat a statikus dokumentáción. Strukturált oldalmodellje hierarchikus terekbe és oldalakba rendezi a tartalmat. Egy beépített szkriptmotor segítségével a csapatok dinamikus irányítópultokat és egyedi intranetes alkalmazásokat hozhatnak létre közvetlenül a wiki oldalakon. Több mint 900 bővítménnyel és egy beépített App Within Minutes varázslóval a csapatok az XWikit testreszabott tudásbázissá, hibakövetővé vagy projektmunkaterületté alakíthatják anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeniük.
Az XWiki saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden dokumentációt, belső folyamatot és vállalati tudást közvetlen irányítása alatt tart. Nincsenek felhasználónkénti díjak, nincs gyártói függőség, és az adatok sem hagyják el az infrastruktúrát. Ez a sablon az XWikit egy PostgreSQL adatbázissal párosítja a megbízható, éles környezetre kész tárolás érdekében.
A XWiki főbb funkciói
Strukturált oldalmodell
Rendezze a tartalmat hierarchikus terekbe és oldalakra, szülő-gyermek kapcsolatok felhasználásával, hogy a nagy tudásbázisok navigálhatóak és konzisztensek maradjanak.
Beépített alkalmazáskészítő
Készítsen egyedi adatalkalmazásokat wiki oldalakon az App Within Minutes varázsló segítségével – nincs szükség külső keretrendszerre vagy kódolásra.
900+ bővítmény
Bővítse az XWikit egy könyvtárral, amely több mint 900 közösségi bővítményt tartalmaz, lefedve a naptárakat, diagramokat, feladatkezelést és az LDAP hitelesítést.
Szkriptmotor
Írjon Velocity, Groovy vagy Python szkripteket wiki oldalakon belül dinamikus tartalom, irányítópultok és automatizált jelentések létrehozásához.
Teljes szöveges keresés
A beágyazott Solr indexeli az összes oldaltartalmat és mellékletet, azonnal releváns eredményeket szolgáltatva még nagy tudásbázisokon keresztül is.
Verzióelőzmények
Minden szerkesztést automatikusan verziókövetünk teljes különbség nézettel és egy kattintásos visszaállítással, bármely oldal bármely korábbi verziójának helyreállításához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a XWiki szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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