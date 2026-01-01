Az XWiki egy nyílt forráskódú vállalati wiki platform, amely túlmutat a statikus dokumentáción. Strukturált oldalmodellje hierarchikus terekbe és oldalakba rendezi a tartalmat. Egy beépített szkriptmotor segítségével a csapatok dinamikus irányítópultokat és egyedi intranetes alkalmazásokat hozhatnak létre közvetlenül a wiki oldalakon. Több mint 900 bővítménnyel és egy beépített App Within Minutes varázslóval a csapatok az XWikit testreszabott tudásbázissá, hibakövetővé vagy projektmunkaterületté alakíthatják anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeniük.

Az XWiki saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden dokumentációt, belső folyamatot és vállalati tudást közvetlen irányítása alatt tart. Nincsenek felhasználónkénti díjak, nincs gyártói függőség, és az adatok sem hagyják el az infrastruktúrát. Ez a sablon az XWikit egy PostgreSQL adatbázissal párosítja a megbízható, éles környezetre kész tárolás érdekében.