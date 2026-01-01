Telepítse a KeeWebet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, web alapú jelszókezelő, amely teljes mértékben kompatibilis a KeePass adatbázisokkal.
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Erre jó a KeeWeb
A KeeWeb egy ingyenes, nyílt forráskódú jelszókezelő, amely teljes egészében a böngészőben fut, és teljes mértékben kompatibilis a KeePass (.kdbx) formátummal. Lehetővé teszi, hogy meglévő KeePass tárolóit közvetlenül a böngészőjéből nyissa meg és kezelje, bármilyen bővítmény vagy natív kliens nélkül. A tárolója az Ön irányítása alatt marad a saját tárhelyén.
A KeeWeb saját VPS-en való üzemeltetésével jelszavait bármilyen böngészővel rendelkező eszközről elérheti. Az alkalmazás maga privát és független marad a harmadik féltől származó felhőszolgáltatásoktól. A tárolófájlok soha nem kerülnek elküldésre semmilyen szerverre; azokat kliensoldalon, a böngészőjében nyitják meg és dekódolják.
A KeeWeb főbb funkciói
KeePass kompatibilitás
Megnyithat és szerkeszthet bármilyen .kdbx fájlt, amelyet a KeePass, a KeePassXC vagy bármely más KeePass-kompatibilis alkalmazás hozott létre konverzió nélkül.
Kliensoldali biztonság
Minden tároló titkosításának feloldása a böngésződben történik — a mesterjelszavad és a tároló tartalma soha nem hagyja el az eszközödet, és nem éri el a szervert.
Több tárolási háttérrendszer
Tárolókat tölthet be helyi fájlokból, Dropboxból, Google Drive-ból, OneDrive-ból vagy bármilyen WebDAV-kompatibilis távoli tárhelyről.
Bővítménytámogatás
Bővítse a KeeWebet közösségi bővítményekkel témákhoz, egyéni mezőkhöz, OTP generáláshoz és további integrációkhoz.
Platformfüggetlen hozzáférés
Jelszavait bármilyen eszközről elérheti modern böngészővel — nincs szükség natív telepítésre asztali vagy mobil eszközökön.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a KeeWeb szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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