A KeeWeb egy ingyenes, nyílt forráskódú jelszókezelő, amely teljes egészében a böngészőben fut, és teljes mértékben kompatibilis a KeePass (.kdbx) formátummal. Lehetővé teszi, hogy meglévő KeePass tárolóit közvetlenül a böngészőjéből nyissa meg és kezelje, bármilyen bővítmény vagy natív kliens nélkül. A tárolója az Ön irányítása alatt marad a saját tárhelyén.

A KeeWeb saját VPS-en való üzemeltetésével jelszavait bármilyen böngészővel rendelkező eszközről elérheti. Az alkalmazás maga privát és független marad a harmadik féltől származó felhőszolgáltatásoktól. A tárolófájlok soha nem kerülnek elküldésre semmilyen szerverre; azokat kliensoldalon, a böngészőjében nyitják meg és dekódolják.