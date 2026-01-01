Telepítse a FeatBitet egy kattintással.
Nyílt forráskódú funkciójelző és kísérletezési platform, amely a LaunchDarkly önállóan üzemeltethető alternatívájaként épült.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FeatBit
A FeatBit egy vállalati szintű funkciókezelő platform. Lehetővé teszi a mérnöki csapatoknak, hogy funkciójelzők mögött szállítsanak kódot. Futathatnak százalékos bevezetéseket, megcélozhatnak specifikus felhasználói szegmenseket, és azonnal visszaállíthatnak újratelepítés nélkül. Tíz népszerű nyelvhez készült natív SDK és egy valós idejű kiértékelő szerver egy másodpercen belül szinkronban tartja a jelzőváltozásokat az ügyfelek között.
A FeatBit saját VPS-en történő üzemeltetése a jelzőkonfigurációkat, a felhasználói célzási szabályokat és az auditnaplókat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Mindezt ülésenkénti díjak és havi kiértékelési kvóták nélkül. A telepítés tartalmazza a felügyeleti UI-t, az API-t, a kiértékelő szervert, az analitikai szolgáltatást és a PostgreSQL-t, előre konfigurálva HTTPS mögött.
A FeatBit főbb funkciói
Valós idejű jelző streaming
Egy dedikált kiértékelő szerver zászlófrissítéseket küld az SDK-knak WebSocketsen keresztül, így a változások a bekapcsolástól számított milliszekundumokon belül életbe lépnek az ügyfeleknél.
Célzott felhasználói bevezetések
Vezessen be funkciókat százalék, felhasználói attribútum vagy elnevezett szegmens szerint, és a szabályok kombinálásával korlátozza a kiadásokat specifikus csoportoknak, mielőtt globálissá válnak.
Natív A/B kísérletek
Kösd össze a jelzőváltozatokat a termékmetrikákkal, és futtass végponttól végpontig tartó kísérleteket beépített analitikával, megszüntetve egy külön kísérletező eszköz szükségességét.
Tíz hivatalos SDK-k
Szerver és kliens SDK-k JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android és iOS rendszerekhez jelzőket integrálnak bármilyen production stackbe.
Auditnapló és előzmények
A rendszer minden zászló-, szegmens- és szabálymódosítást rögzít a végrehajtóval, időbélyeggel és a különbséggel, ami egyszerűvé teszi a visszaállításokat és a megfelelőségi felülvizsgálatokat.
Projekt és környezet meghatározása
Rendszerezze a jelzőket projektekbe, elkülönített fejlesztési, tesztelési és éles környezetekkel, mindegyik saját SDK kulcsokkal és célzási szabályokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FeatBit szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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