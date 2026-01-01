Akár 69% kedvezmény a FeatBit szolgáltatásra

Telepítse a FeatBitet egy kattintással.

Nyílt forráskódú funkciójelző és kísérletezési platform, amely a LaunchDarkly önállóan üzemeltethető alternatívájaként épült.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a FeatBitet egy kattintással.

Válasszon VPS csomagot a FeatBit szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a FeatBit

A FeatBit egy vállalati szintű funkciókezelő platform. Lehetővé teszi a mérnöki csapatoknak, hogy funkciójelzők mögött szállítsanak kódot. Futathatnak százalékos bevezetéseket, megcélozhatnak specifikus felhasználói szegmenseket, és azonnal visszaállíthatnak újratelepítés nélkül. Tíz népszerű nyelvhez készült natív SDK és egy valós idejű kiértékelő szerver egy másodpercen belül szinkronban tartja a jelzőváltozásokat az ügyfelek között.

A FeatBit saját VPS-en történő üzemeltetése a jelzőkonfigurációkat, a felhasználói célzási szabályokat és az auditnaplókat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Mindezt ülésenkénti díjak és havi kiértékelési kvóták nélkül. A telepítés tartalmazza a felügyeleti UI-t, az API-t, a kiértékelő szervert, az analitikai szolgáltatást és a PostgreSQL-t, előre konfigurálva HTTPS mögött.

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Erre jó a {name}

A FeatBit főbb funkciói

Valós idejű jelző streaming

Egy dedikált kiértékelő szerver zászlófrissítéseket küld az SDK-knak WebSocketsen keresztül, így a változások a bekapcsolástól számított milliszekundumokon belül életbe lépnek az ügyfeleknél.

Célzott felhasználói bevezetések

Vezessen be funkciókat százalék, felhasználói attribútum vagy elnevezett szegmens szerint, és a szabályok kombinálásával korlátozza a kiadásokat specifikus csoportoknak, mielőtt globálissá válnak.

Natív A/B kísérletek

Kösd össze a jelzőváltozatokat a termékmetrikákkal, és futtass végponttól végpontig tartó kísérleteket beépített analitikával, megszüntetve egy külön kísérletező eszköz szükségességét.

Tíz hivatalos SDK-k

Szerver és kliens SDK-k JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android és iOS rendszerekhez jelzőket integrálnak bármilyen production stackbe.

Auditnapló és előzmények

A rendszer minden zászló-, szegmens- és szabálymódosítást rögzít a végrehajtóval, időbélyeggel és a különbséggel, ami egyszerűvé teszi a visszaállításokat és a megfelelőségi felülvizsgálatokat.

Projekt és környezet meghatározása

Rendszerezze a jelzőket projektekbe, elkülönített fejlesztési, tesztelési és éles környezetekkel, mindegyik saját SDK kulcsokkal és célzási szabályokkal.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FeatBit szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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