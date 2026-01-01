A FeatBit egy vállalati szintű funkciókezelő platform. Lehetővé teszi a mérnöki csapatoknak, hogy funkciójelzők mögött szállítsanak kódot. Futathatnak százalékos bevezetéseket, megcélozhatnak specifikus felhasználói szegmenseket, és azonnal visszaállíthatnak újratelepítés nélkül. Tíz népszerű nyelvhez készült natív SDK és egy valós idejű kiértékelő szerver egy másodpercen belül szinkronban tartja a jelzőváltozásokat az ügyfelek között.

A FeatBit saját VPS-en történő üzemeltetése a jelzőkonfigurációkat, a felhasználói célzási szabályokat és az auditnaplókat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Mindezt ülésenkénti díjak és havi kiértékelési kvóták nélkül. A telepítés tartalmazza a felügyeleti UI-t, az API-t, a kiértékelő szervert, az analitikai szolgáltatást és a PostgreSQL-t, előre konfigurálva HTTPS mögött.