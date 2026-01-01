Telepítse a Heimdallt egy kattintásos telepítéssel.
Elegáns alkalmazás irányítópult az összes webes szolgáltatásához és saját üzemeltetésű alkalmazásaihoz való hozzáférés központosításához.
Válasszon VPS csomagot a Heimdall szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Heimdall
A Heimdall egy célzottan épített alkalmazás-irányítópult, amely tiszta, vizuális felülettel váltja fel a zsúfolt böngészőkönyvjelzőket. Ezen keresztül elérheti az összes webes alkalmazását és szolgáltatását. Támogatja a továbbfejlesztett integrációkat népszerű, saját üzemeltetésű eszközökkel, mint például a Sonarr, Radarr és SABnzbd. Élő statisztikákat jelenít meg közvetlenül az irányítópult csempéin, így egy pillantással figyelemmel kísérheti a szolgáltatás állapotát.
A Heimdall saját VPS-en történő üzemeltetése tartós, mindig elérhető kezdőlapot biztosít, amely bármely eszközről elérhető. Nincsenek külső függőségek, és teljes ellenőrzést kap az irányítópult elrendezése, témái és API integrációi felett.
A Heimdall főbb funkciói
Élő szolgáltatás statisztikák
Továbbfejlesztett integrációk a Sonarr, Radarr, NZBGet és más rendszerekkel valós idejű statisztikákat jelenítenek meg közvetlenül a műszerfal csempéin.
Beépített keresés
Az integrált keresősáv támogatja a Google-t, a Binget és a DuckDuckGo-t, így a Heimdall egy hatékony böngésző kezdőlappá válik.
Automatikus ikonfelismerés
Automatikusan kitölti az ikonokat és színeket a felismert Foundation alkalmazásokhoz, csökkentve a kézi konfigurációs erőfeszítést.
Többfelhasználós támogatás
Minden felhasználó megkapja a saját irányítópult-konfigurációját, amely alkalmas megosztott otthoni laborokhoz és csapatkörnyezetekhez.
Címke alapú szűrés
Rendszerezze az alkalmazások nagy gyűjteményeit címkékkel a gyors szűréshez és navigációhoz a szolgáltatáskategóriák között.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Heimdall szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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