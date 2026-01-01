A Heimdall egy célzottan épített alkalmazás-irányítópult, amely tiszta, vizuális felülettel váltja fel a zsúfolt böngészőkönyvjelzőket. Ezen keresztül elérheti az összes webes alkalmazását és szolgáltatását. Támogatja a továbbfejlesztett integrációkat népszerű, saját üzemeltetésű eszközökkel, mint például a Sonarr, Radarr és SABnzbd. Élő statisztikákat jelenít meg közvetlenül az irányítópult csempéin, így egy pillantással figyelemmel kísérheti a szolgáltatás állapotát.

A Heimdall saját VPS-en történő üzemeltetése tartós, mindig elérhető kezdőlapot biztosít, amely bármely eszközről elérhető. Nincsenek külső függőségek, és teljes ellenőrzést kap az irányítópult elrendezése, témái és API integrációi felett.