Telepítse a Trudesk-et egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú ügyfélszolgálati és jegykezelő megoldás a támogatási kérések rendszerezésére és a munkaterhelés kezelhető szinten tartására.
Válasszon VPS csomagot a Trudesk szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Trudesk
A Trudesk egy Node.js és MongoDB alapú, nyílt forráskódú ügyfélszolgálati platform, melyet az ügyfélszolgálati műveletek szervezett és egyszerű kezelésére terveztek. Tiszta jegykezelő felületet kínál, ahol a csapatok létrehozhatnak, hozzárendelhetnek, priorizálhatnak és megoldhatnak támogatási kéréseket, elkerülve a vállalati alternatívák bonyolultságát. Az Elasticsearch integráció gyors teljes szöveges keresést tesz lehetővé az összes jegy és tevékenység között.
A Trudesk saját VPS-en való üzemeltetése minden ügyféladatot az Ön ellenőrzése alatt tartja, ülésenkénti díjak és harmadik féllel történő adatmegosztás nélkül. Az első látogató elvégzi a telepítővarázslót az adatbázis-kapcsolat konfigurálásához és az adminisztrátori fiók létrehozásához, ezzel az elsődleges telepítés egyszerű és biztonságos.
A Trudesk főbb funkciói
Jegykezelés
Létrehozhat, hozzárendelhet és nyomon követhet támogatási jegyeket teljes életciklusuk során, prioritási szintekkel, állapotfrissítésekkel és csapat-hozzárendeléssel.
Teljes szöveges keresés
Az Elasticsearch-alapú keresés lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy azonnal megtalálják a jegyeket, megjegyzéseket és előzményeket a teljes ügyfélszolgálaton belül.
Csapat együttműködés
Jegyeket rendelhet hozzá adott ügynökökhöz vagy csoportokhoz, belső jegyzeteket adhat hozzá és minden tevékenységet nyomon követhet egy egységes beszélgetési szálban.
Szerepkör-alapú hozzáférés
Szabályozza, hogy az ügynökök és az ügyfelek mit láthatnak és tehetnek a konfigurálható felhasználói szerepkörök és engedélycsoportok segítségével.
Értesítési rendszer
Tájékoztassa az ügynököket és az ügyfeleket e-mail értesítésekkel, amelyeket a jegyek frissítései, hozzárendelései és állapotváltozásai váltanak ki.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Trudesk szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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