A Trudesk egy Node.js és MongoDB alapú, nyílt forráskódú ügyfélszolgálati platform, melyet az ügyfélszolgálati műveletek szervezett és egyszerű kezelésére terveztek. Tiszta jegykezelő felületet kínál, ahol a csapatok létrehozhatnak, hozzárendelhetnek, priorizálhatnak és megoldhatnak támogatási kéréseket, elkerülve a vállalati alternatívák bonyolultságát. Az Elasticsearch integráció gyors teljes szöveges keresést tesz lehetővé az összes jegy és tevékenység között.

A Trudesk saját VPS-en való üzemeltetése minden ügyféladatot az Ön ellenőrzése alatt tartja, ülésenkénti díjak és harmadik féllel történő adatmegosztás nélkül. Az első látogató elvégzi a telepítővarázslót az adatbázis-kapcsolat konfigurálásához és az adminisztrátori fiók létrehozásához, ezzel az elsődleges telepítés egyszerű és biztonságos.