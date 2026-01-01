A Papermerge egy nyílt forráskódú dokumentumkezelő rendszer. Célja, hogy a fizikai papírmunkát kereshető, rendezett digitális archívummá alakítsa.

Töltsön fel PDF-eket vagy beolvasott képeket. A Papermerge automatikusan kinyeri a szöveget OCR segítségével. Így minden számla, szerződés és nyugta azonnal megtalálható a tartalom alapján. A címkealapú rendszerezés, a mappahierarchiák és az egyéni metaadatmezők részletes ellenőrzést biztosítanak a dokumentumok strukturálása és visszakeresése felett. A többfelhasználós támogatás szerepkör-alapú engedélyekkel alkalmassá teszi kisvállalkozások és szakmai gyakorlatok számára egyaránt.

Ha saját VPS-en üzemelteti a Papermerge-et, az érzékeny pénzügyi nyilvántartások, jogi dokumentumok és személyes fájlok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Elkerüli a havi felhőalapú tárolási díjakat, miközben korlátlan dokumentumkapacitást szerez. Lehetősége van egyéni megőrzési szabályzatok érvényesítésére. Rugalmasan integrálható a meglévő munkafolyamatokba a Papermerge REST API-ján keresztül.