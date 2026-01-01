Telepítse a Papermerge-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú dokumentumkezelő rendszer automatikus OCR-rel, teljes szöveges kereséssel és címkealapú rendszerezéssel minden beolvasott dokumentumához.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Papermerge
A Papermerge egy nyílt forráskódú dokumentumkezelő rendszer. Célja, hogy a fizikai papírmunkát kereshető, rendezett digitális archívummá alakítsa.
Töltsön fel PDF-eket vagy beolvasott képeket. A Papermerge automatikusan kinyeri a szöveget OCR segítségével. Így minden számla, szerződés és nyugta azonnal megtalálható a tartalom alapján. A címkealapú rendszerezés, a mappahierarchiák és az egyéni metaadatmezők részletes ellenőrzést biztosítanak a dokumentumok strukturálása és visszakeresése felett. A többfelhasználós támogatás szerepkör-alapú engedélyekkel alkalmassá teszi kisvállalkozások és szakmai gyakorlatok számára egyaránt.
Ha saját VPS-en üzemelteti a Papermerge-et, az érzékeny pénzügyi nyilvántartások, jogi dokumentumok és személyes fájlok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Elkerüli a havi felhőalapú tárolási díjakat, miközben korlátlan dokumentumkapacitást szerez. Lehetősége van egyéni megőrzési szabályzatok érvényesítésére. Rugalmasan integrálható a meglévő munkafolyamatokba a Papermerge REST API-ján keresztül.
A Papermerge főbb funkciói
Automatikus OCR-kivonatolás
A Papermerge automatikusan kinyeri a kereshető szöveget a PDF-ekből és a beolvasott képekből feltöltéskor, egy halom beolvasott papírmunkát lekérdezhető adatbázissá alakítva.
Teljes szöveges keresés
Keresés az archívumában lévő összes dokumentum teljes tartalmában és metaadataiban, dátum, címkék és egyéni mezők szerinti szűrőkkel a pontos visszakeresés érdekében.
Címkék és mappák rendszerezése
Kombinálja a mappahierarchiákat rugalmas címkékkel és egyéni metaadatmezőkkel, hogy olyan szervezeti struktúrát építsen fel, amely illeszkedik ahhoz, ahogyan vállalkozása valójában működik.
Többfelhasználós engedélyek
A szerepalapú hozzáférés-vezérlés lehetővé teszi a csapatoknak, hogy megosszanak egyetlen dokumentumarchívumot, miközben az érzékeny fájlok csak a jogosult felhasználók számára láthatók.
PDF oldal műveletek
Egyesítse, ossza fel és rendezze át a PDF oldalakat közvetlenül a Papermerge-ben, szükségtelenné téve egy különálló PDF szerkesztő használatát a beolvasott dokumentumok rendezésekor.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Papermerge szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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