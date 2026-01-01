A Dockge egy fókuszált, saját üzemeltetésű Docker Compose stack kezelő, amelyet az Uptime Kuma alkotója készített. Ahelyett, hogy minden Docker primitívet kezelne, egy dologra összpontosít. Lehetővé teszi a Compose stackek létrehozását, szerkesztését, indítását, leállítását és törlését. Mindezt egy gyors, reszponzív webes felületen keresztül teheti meg. A beépített YAML szerkesztő szintaxiskiemelést és valós idejű érvényesítést kínál. Másodpercek alatt átalakíthatja a meglévő docker run parancsokat Compose formátumba.

Mivel a stackeket egyszerű fájlokként tárolja a lemezen, a Dockge természetesen illeszkedik bármilyen biztonsági mentési vagy verziókövetési munkafolyamatba. A saját üzemeltetés privátan tartja az infrastruktúra konfigurációját. Emellett egy állandó kezelőfelületet biztosít, amely mindig elérhető. Ez akkor is igaz, ha távol van a termináltól.