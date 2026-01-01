Telepítse a Dockge-t egyetlen kattintással.
Reaktív, saját üzemeltetésű UI a Docker Compose stackek kezelésére anélkül, hogy a parancssorhoz nyúlna.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dockge
A Dockge egy fókuszált, saját üzemeltetésű Docker Compose stack kezelő, amelyet az Uptime Kuma alkotója készített. Ahelyett, hogy minden Docker primitívet kezelne, egy dologra összpontosít. Lehetővé teszi a Compose stackek létrehozását, szerkesztését, indítását, leállítását és törlését. Mindezt egy gyors, reszponzív webes felületen keresztül teheti meg. A beépített YAML szerkesztő szintaxiskiemelést és valós idejű érvényesítést kínál. Másodpercek alatt átalakíthatja a meglévő docker run parancsokat Compose formátumba.
Mivel a stackeket egyszerű fájlokként tárolja a lemezen, a Dockge természetesen illeszkedik bármilyen biztonsági mentési vagy verziókövetési munkafolyamatba. A saját üzemeltetés privátan tartja az infrastruktúra konfigurációját. Emellett egy állandó kezelőfelületet biztosít, amely mindig elérhető. Ez akkor is igaz, ha távol van a termináltól.
A Dockge főbb funkciói
Interaktív YAML szerkesztő
A szintaxiskiemelés és az élő érvényesítés megkönnyíti a Compose fájlok írását és frissítését közvetlenül a böngészőben.
Valós idejű naplóstreamelés
A konténernaplók élőben megjelennek a felhasználói felületen, így terminál megnyitása nélkül figyelemmel kísérheti az indítást, a hibákat és a kimenetet.
docker run converter
Illesszen be bármilyen docker run parancsot, és a Dockge automatikusan átalakítja azt egy használatra kész docker-compose.yaml fájllá.
Fájlalapú veremtárolás
Minden Compose fájl sima fájlként tárolódik a lemezen, ami egyszerűvé teszi az adatmentést és a verziókövetést.
Kis erőforrásigény
A minimális erőforrás-felhasználás szabadon hagyja a CPU-t és a memóriát azoknak az alkalmazásoknak, amelyeket ténylegesen kezel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dockge szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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