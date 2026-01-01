A Geneac egy nyílt forráskódú Ruby on Rails alkalmazás, amely genealógiai kutatásokat oszt meg a weben.

Személyeket, kapcsolatokat, fényképeket és jegyzeteket mutat be egy wiki-stílusú formátumban, amelyet a látogatók böngészhetnek. Az adminisztrátorok eközben egy hitelesített háttérrendszerből kezelik a mögöttes családfát. Az adatmodell kifejezetten genealógiára épült – az egyének, családok, forráshivatkozások, szerkesztési előzmények és címkézés elsőrangú koncepciók, nem pedig utólag beépített blogbejegyzések.

A Geneac saját üzemeltetése évtizedekig tartó családkutatást, beolvasott dokumentumokat és privát jegyzeteket tart a saját szerverén, ahol a hozzáférést teljes mértékben Ön szabályozza. Az alkalmazás SQLite-ot és helyi fájltárolást használ. Egyetlen állandó kötet rögzíti a teljes webhelyet, és adatbázis-eszközök nélkül, rendszeres fájlmásolatként biztonsági menthető.