Telepítse a Geneac-et egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett genealógiai weboldal-készítő családfája, kutatásai és fényképei online közzétételéhez.
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Erre jó a Geneac
A Geneac egy nyílt forráskódú Ruby on Rails alkalmazás, amely genealógiai kutatásokat oszt meg a weben.
Személyeket, kapcsolatokat, fényképeket és jegyzeteket mutat be egy wiki-stílusú formátumban, amelyet a látogatók böngészhetnek. Az adminisztrátorok eközben egy hitelesített háttérrendszerből kezelik a mögöttes családfát. Az adatmodell kifejezetten genealógiára épült – az egyének, családok, forráshivatkozások, szerkesztési előzmények és címkézés elsőrangú koncepciók, nem pedig utólag beépített blogbejegyzések.
A Geneac saját üzemeltetése évtizedekig tartó családkutatást, beolvasott dokumentumokat és privát jegyzeteket tart a saját szerverén, ahol a hozzáférést teljes mértékben Ön szabályozza. Az alkalmazás SQLite-ot és helyi fájltárolást használ. Egyetlen állandó kötet rögzíti a teljes webhelyet, és adatbázis-eszközök nélkül, rendszeres fájlmásolatként biztonsági menthető.
A Geneac főbb funkciói
Emberek és kapcsolatok
Rögzítse az egyéneket születési, halálozási és életrajzi adatokkal, majd kapcsolja össze őket szülői, házastársi és gyermeki kapcsolatokon keresztül, hogy egy navigálható családfát építsen.
Fényképek és dokumentumok
Csatoljon be szkennelt fényképeket, tanúsítványokat és forrásdokumentumokat személyekhez és jegyzetekhez az Active Storage-on keresztül, a képfeldolgozást pedig a libvips végzi.
Kutatási jegyzetek
Rögzítse az életrajzi elbeszéléseket és a kutatási eredményeket hosszú formátumú jegyzetekként, amelyek címkézhetők és kereszthivatkozhatók az általuk leírt személyekhez.
Címkézés és keresés
Rendszerezze a tartalmat az acts-as-taggable-on motorral, hogy a vezetékneveket, helyszíneket és témákat szűrni lehessen személyek, fényképek és jegyzetek között.
Hitelesített Admin
A Devise alapú regisztráció, bejelentkezés és adminisztrátori szerepkör-jogosultságok védik a szerkesztést, miközben a közzétett oldal nyíltan böngészhető marad a családtagok számára.
Háttérfolyamatok
A Redis által támogatott Resque worker képfeldolgozást és más hosszú ideig tartó feladatokat futtat a háttérben, így a webes felület reszponzív marad.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Geneac szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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