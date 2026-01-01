Telepítse a Slinket egykattintásos telepítéssel.
Adatvédelem-központú, saját üzemeltetésű képmegosztó platform automatikus EXIF-adat eltávolítással és konfigurálható tömörítéssel.
Válasszon VPS csomagot a Slink szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Slink
A Slink egy saját üzemeltetésű képmegosztó platform, amely az adatvédelem, a tulajdonjog és az átláthatóság köré épül. A kereskedelmi képtárhely-szolgáltatók hirdetések céljából vizsgálják a feltöltéseket, széles körű licencjogokat követelnek, vagy önkényes tartalompolitikát alkalmaznak. A Slink ezzel szemben biztosítja, hogy Ön teljes ellenőrzést gyakoroljon vizuális tartalmai felett. A tartalmak helyben, saját szerverén tárolódnak, harmadik fél hozzáférése nélkül.
A Slink saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy képei soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Az automatikus EXIF metaadat-eltávolítás minden feltöltésből eltávolítja a GPS koordinátákat, az eszközinformációkat és az időbélyegeket, alapértelmezés szerint védve az adatvédelmet. A konfigurálható tömörítéssel, felhasználói jóváhagyási munkafolyamatokkal és jelszóházirendekkel a Slink professzionális képmegosztó környezetet biztosít az Ön feltételei szerint.
A Slink főbb funkciói
EXIF metaadatok csupaszítása
Automatikusan eltávolítja a GPS koordinátákat, az eszközinformációkat és az időbélyegeket minden feltöltött képről az alapértelmezett adatvédelem érdekében.
Konfigurálható tömörítés
Állítsa be a tömörítési minőséget és a feltöltési méretkorlátokat, hogy egyensúlyt teremtsen a képminőség és a tárhelyhatékonyság között az Ön egyedi felhasználási esetéhez.
Felhasználókezelés
Opcionális jóváhagyási munkafolyamatok és konfigurálható jelszóerősség-szabályzatok lehetővé teszik, hogy Ön szabályozza, ki tölthet fel és oszthat meg képeket.
Helyi tárhely
Minden kép közvetlenül a VPS-eden tárolódik — nincsenek felhőalapú tárolók, nincsenek harmadik féltől származó CDN-ek, nincsenek külső függőségek a tartalmadhoz.
Egyedi megosztható URL-ek
Minden feltöltés egy egyedi URL-t kap az egyszerű megosztáshoz, közvetlen hozzáférést biztosítva a címzetteknek fiókok vagy alkalmazástelepítések igénylése nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Slink szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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