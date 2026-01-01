A Slink egy saját üzemeltetésű képmegosztó platform, amely az adatvédelem, a tulajdonjog és az átláthatóság köré épül. A kereskedelmi képtárhely-szolgáltatók hirdetések céljából vizsgálják a feltöltéseket, széles körű licencjogokat követelnek, vagy önkényes tartalompolitikát alkalmaznak. A Slink ezzel szemben biztosítja, hogy Ön teljes ellenőrzést gyakoroljon vizuális tartalmai felett. A tartalmak helyben, saját szerverén tárolódnak, harmadik fél hozzáférése nélkül.

A Slink saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy képei soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Az automatikus EXIF metaadat-eltávolítás minden feltöltésből eltávolítja a GPS koordinátákat, az eszközinformációkat és az időbélyegeket, alapértelmezés szerint védve az adatvédelmet. A konfigurálható tömörítéssel, felhasználói jóváhagyási munkafolyamatokkal és jelszóházirendekkel a Slink professzionális képmegosztó környezetet biztosít az Ön feltételei szerint.