Telepítse a Rivet-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú futtatókörnyezet állapotfüggő szereplők számára, amely AI ügynököket, együttműködő alkalmazásokat és tartós munkafolyamatokat működtet.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Rivet
A Rivet egy nyílt forráskódú vezénylőmotor a Rivet Actorokhoz. Ezek hosszan futó, könnyű folyamatok, amelyek állapota memóriában él és automatikusan megmarad. Az állapotmentes szerver nélküli futtatókörnyezetektől eltérően minden actor saját, SQLite-alapú állapotot, címezhető identitást és eseménynaplót tart fenn. Ezáltal természetesen illeszkedik az AI ügynökökhöz, a többjátékos játékszekciókhoz, az együttműködő szerkesztőkhöz és a tartós munkafolyamatokhoz.
A Rivet saját VPS-en történő üzemeltetése révén az actor állapota, az ügynök memóriája és a munkafolyamat adatai teljes mértékben az Ön irányítása alatt maradnak. Nincsenek végrehajtási díjak. A mellékelt motor beépített Inspector műszerfallal érkezik. Ez lehetővé teszi az actor állapotának böngészését, a munkafolyamatok visszajátszását és az élő forgalom hibakeresését. Mindezt az alkalmazáskód instrumentálása nélkül.
A Rivet főbb funkciói
Állapottartó szereplők
Hosszú ideig futó folyamatok memóriában tárolt állapottal, SQLite perzisztenciával és stabilan címezhető identitásokkal AI ügynökök és többjátékos munkamenetek számára.
Tartós munkafolyamatok
A munkafolyamat-futtatókörnyezet túléli az összeomlásokat és újraindításokat, újrajátssza az eseményelőzményeket, így az üzleti logika pontosan ott folytatódik, ahol abbahagyta.
Beépített felügyelő
Böngésző irányítópult aktor SQLite adatbázisok böngészéséhez, munkafolyamat állapotának ellenőrzéséhez, események figyeléséhez és aktorok vezérléséhez egy REPL-en keresztül.
Többnyelvű SDK-k
Futtatók csatlakoztatása a hivatalos RivetKit SDK-kon keresztül TypeScript, Rust, Python és Swift nyelvekhez anélkül, hogy újraírná a meglévő szolgáltatásokat.
Fájlrendszer-tárolás
Éles környezetre kész, egyetlen csomópontos telepítés, beágyazott RocksDB tárolóval — nincs szükség külső adatbázisra az indításhoz.
Konténer ütemezés
Ütemezi a felhasználói kódot konténerként futó csomópontokon keresztül, egyszerűvé téve az ügynökök és játékszerverek futtatását a motor mellett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Rivet szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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