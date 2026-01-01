A Rivet egy nyílt forráskódú vezénylőmotor a Rivet Actorokhoz. Ezek hosszan futó, könnyű folyamatok, amelyek állapota memóriában él és automatikusan megmarad. Az állapotmentes szerver nélküli futtatókörnyezetektől eltérően minden actor saját, SQLite-alapú állapotot, címezhető identitást és eseménynaplót tart fenn. Ezáltal természetesen illeszkedik az AI ügynökökhöz, a többjátékos játékszekciókhoz, az együttműködő szerkesztőkhöz és a tartós munkafolyamatokhoz.

A Rivet saját VPS-en történő üzemeltetése révén az actor állapota, az ügynök memóriája és a munkafolyamat adatai teljes mértékben az Ön irányítása alatt maradnak. Nincsenek végrehajtási díjak. A mellékelt motor beépített Inspector műszerfallal érkezik. Ez lehetővé teszi az actor állapotának böngészését, a munkafolyamatok visszajátszását és az élő forgalom hibakeresését. Mindezt az alkalmazáskód instrumentálása nélkül.