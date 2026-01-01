A Kong a világ legszélesebb körben telepített nyílt forráskódú API átjárója, amely OpenResty-re (Nginx + LuaJIT) épül, a milliszekundum alatti késleltetés eléréséhez, nagy terhelés mellett.

A szolgáltatásai előtt helyezkedik el. Feladata az autentikáció, a sebességkorlátozás, a forgalomirányítás és a megfigyelhetőség kezelése. Ezt egy gazdag, több mint 50 bővítményből álló ökoszisztémán keresztül teszi, anélkül, hogy módosítaná az alkalmazáskódját.

A Kong futtatása saját VPS-en teljes kontrollt biztosít az API forgalom, a bővítménykonfiguráció és az érzékeny hitelesítő adatok felett. Mindez a menedzselt API átjáró szolgáltatások használat alapú árazása nélkül történik. Ez a telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t a Kong konfigurációjának megőrzéséhez, és az indítás pillanatától kezdve készen áll az éles API kezelésre.