Telepítse Kongot egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű nyílt forráskódú API átjáró mikroszolgáltatások és API-k kezelésére, biztonságossá tételére és méretezésére.
Válasszon VPS csomagot a Kong szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Kong
A Kong a világ legszélesebb körben telepített nyílt forráskódú API átjárója, amely OpenResty-re (Nginx + LuaJIT) épül, a milliszekundum alatti késleltetés eléréséhez, nagy terhelés mellett.
A szolgáltatásai előtt helyezkedik el. Feladata az autentikáció, a sebességkorlátozás, a forgalomirányítás és a megfigyelhetőség kezelése. Ezt egy gazdag, több mint 50 bővítményből álló ökoszisztémán keresztül teszi, anélkül, hogy módosítaná az alkalmazáskódját.
A Kong futtatása saját VPS-en teljes kontrollt biztosít az API forgalom, a bővítménykonfiguráció és az érzékeny hitelesítő adatok felett. Mindez a menedzselt API átjáró szolgáltatások használat alapú árazása nélkül történik. Ez a telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t a Kong konfigurációjának megőrzéséhez, és az indítás pillanatától kezdve készen áll az éles API kezelésre.
A Kong főbb funkciói
Központosított hitelesítés
Érvényesítse az OAuth 2.0, JWT, API kulcsokat és HMAC hitelesítést minden szolgáltatásban egyetlen vezérlési pontról.
Sebességkorlátozás
Védje a háttérszolgáltatásokat a forgalmi csúcsoktól fogyasztónkénti vagy globális kérésszám-korlátok beállításával, kódmódosítások nélkül.
Plugin ökoszisztéma
Bővítse a Kongot több mint 50 hivatalos bővítménnyel naplózáshoz, gyorsítótárazáshoz, átalakításokhoz és külső integrációkhoz.
Admin GUI
Kezelje az útvonalakat, szolgáltatásokat, fogyasztókat és bővítményeket a beépített Kong Manager webes felületén keresztül a 8002-es porton.
Többprotokollos támogatás
HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket és TCP forgalom irányítása egyetlen átjárón keresztül, protokoll-érzékeny terheléselosztással.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kong szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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