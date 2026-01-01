Telepítse az Odysseust egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű AI munkaterület csevegéshez, ügynökökhöz, mélyreható kutatáshoz, memóriához, dokumentumokhoz és e-mailekhez — mindez a saját VPS-én fut.
Válasszon VPS csomagot a Odysseus szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Odysseus
Az Odysseus egy nyílt forráskódú AI munkaterület, amely a ChatGPT-től vagy Claude-tól elvárható csevegési, ügynök-, kutatási és íróeszközöket a saját szerverére telepíti. Tartós csevegést biztosít bármely helyi vagy API modellel, továbbá opencode-ra épülő ügynök futtatókörnyezetet. Mély, többlépéses kutatást, hardver-specifikus ajánlásokkal ellátott modell szakácskönyvet is kínál. Emellett tartalmaz egy Dokumentumok szerkesztőt, Jegyzeteket, Feladatokat, CalDAV naptárat és egy IMAP/SMTP beérkező levelek mappát AI triázssal.
Az Odysseus saját VPS-en történő üzemeltetése minden beszélgetést, dokumentumot, beágyazást és e-mailt teljes mértékben a saját infrastruktúráján tart. Saját API kulcsokat használhat az OpenAI, OpenRouter vagy bármely kompatibilis végpont számára. A tartós memória és a képességek idővel fejlődnek, ülésenkénti díjak vagy gyártói függőség nélkül.
A Odysseus főbb funkciói
Csevegés bármely modellel
Csatlakoztassa a vLLM-et, a llama.cpp-t, az Ollamát, az OpenRoutert, az OpenAI-t, vagy bármilyen OpenAI-kompatibilis végpontot egy egységes csevegőfelületről.
Agent futásideje
Egy nyílt forráskódú ügynök MCP, webes, fájl-, shell-, képesség- és memóriakezelő eszközökkel rendelkezik, így képes teljes feladatokat végponttól végpontig futtatni.
Mélyreható kutatás
A többlépéses kutatások gyűjtik, olvassák és szintetizálják a forrásokat egy vizuális jelentésbe, amelyet böngészhet és exportálhat.
Modellgyűjtemény
Beolvassa az elérhető hardvert, ajánl olyan GGUF, FP8 és AWQ modelleket, amelyek ténylegesen illeszkednek, majd egy kattintással letölti és kiszolgálja őket.
Állandó memória és készségek
A ChromaDB által támogatott vektoros és kulcsszavas lekérdezés hosszú távú memóriát és újraindításokat túlélő, újrafelhasználható képességeket biztosít az ügynöknek.
Dokumentumok, jegyzetek és levelek
Többlapos Markdown szerkesztő, jegyzetek, teendők, CalDAV naptár és IMAP/SMTP beérkező levelek AI-alapú szűréssel egyetlen munkaterületen.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Odysseus szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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