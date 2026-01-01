Az Odysseus egy nyílt forráskódú AI munkaterület, amely a ChatGPT-től vagy Claude-tól elvárható csevegési, ügynök-, kutatási és íróeszközöket a saját szerverére telepíti. Tartós csevegést biztosít bármely helyi vagy API modellel, továbbá opencode-ra épülő ügynök futtatókörnyezetet. Mély, többlépéses kutatást, hardver-specifikus ajánlásokkal ellátott modell szakácskönyvet is kínál. Emellett tartalmaz egy Dokumentumok szerkesztőt, Jegyzeteket, Feladatokat, CalDAV naptárat és egy IMAP/SMTP beérkező levelek mappát AI triázssal.

Az Odysseus saját VPS-en történő üzemeltetése minden beszélgetést, dokumentumot, beágyazást és e-mailt teljes mértékben a saját infrastruktúráján tart. Saját API kulcsokat használhat az OpenAI, OpenRouter vagy bármely kompatibilis végpont számára. A tartós memória és a képességek idővel fejlődnek, ülésenkénti díjak vagy gyártói függőség nélkül.