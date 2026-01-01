A withoutbg egy önhostingolt, AI-alapú háttéreltávolító alkalmazás, amely egy négyfokozatú ONNX modellfolyamatot futtat teljes egészében a saját szerverén. Biztosít egy húzd és ejtsd webes felületet a termékfotók, portrék és marketingképek hátterének eltávolításához, felhőbe küldés vagy képenkénti díj fizetése nélkül. A folyamat ISNet szegmentálást, Depth Anything V2 irányítást, Focus Mattingot és egy finomító modellt kombinál. Ezekkel tiszta, átlátszó hátterű eredményeket állít elő, kizárólag CPU következtetésből.

Minden modell súlya a Docker image-be van csomagolva. Így a konténer telepítésén túl nincs mit konfigurálni. Nincs modellletöltés, nincs szükség GPU-ra, és nincs külső API hívás a feldolgozási útvonalon.