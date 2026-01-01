Telepítse a withoutbg-t egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett AI háttéreltávolító eszköz, amely helyben dolgozza fel a képeket, felhőfüggőség vagy képenkénti díjak nélkül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a withoutbg
A withoutbg egy önhostingolt, AI-alapú háttéreltávolító alkalmazás, amely egy négyfokozatú ONNX modellfolyamatot futtat teljes egészében a saját szerverén. Biztosít egy húzd és ejtsd webes felületet a termékfotók, portrék és marketingképek hátterének eltávolításához, felhőbe küldés vagy képenkénti díj fizetése nélkül. A folyamat ISNet szegmentálást, Depth Anything V2 irányítást, Focus Mattingot és egy finomító modellt kombinál. Ezekkel tiszta, átlátszó hátterű eredményeket állít elő, kizárólag CPU következtetésből.
Minden modell súlya a Docker image-be van csomagolva. Így a konténer telepítésén túl nincs mit konfigurálni. Nincs modellletöltés, nincs szükség GPU-ra, és nincs külső API hívás a feldolgozási útvonalon.
A withoutbg főbb funkciói
Helyi AI modell pipeline
Minden háttéreltávolítási feldolgozást saját szerverén futtat, csomagolt ONNX modellek használatával — egyetlen kép sem kerül külső felhőszolgáltatásba.
Négyfokozatú feldolgozás
Az ISNet szegmentálás, a Depth Anything V2 irányítás, a Focus Matting és egy finomító modell együttműködve tiszta éleket hoz létre a hajon, szőrzeten és komplex témákon.
Nincs szükség GPU-ra
A CPU-alapú ONNX inferencia azt jelenti, hogy bármely szabványos VPS futtathatja a teljes modellfolyamatot GPU hardver vagy CUDA beállítás nélkül.
Fogd és vidd webes felhasználói felület
A React-alapú felületen a felhasználók képeket tölthetnek fel és átlátszó hátterű eredményeket kaphatnak PNG, JPEG vagy WebP formátumban, beállítás nélkül.
Nincs képenkénti díj
A saját üzemeltetés megszünteti a képenkénti díjakat a SaaS háttéreltávolító API-k esetében — korlátlan számú kép feldolgozása fix VPS költséggel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a withoutbg szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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