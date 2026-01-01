Telepítse a Krayin CRM-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú Laravel CRM az ügyféljelöltek, kapcsolatok, értékesítési tölcsérek és ügyfélkapcsolatok végponttól végpontig történő kezelésére.
Válasszon VPS csomagot a Krayin CRM szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.
Erre jó a Krayin CRM
A Krayin CRM egy ingyenes, nyílt forráskódú ügyfélkapcsolat-kezelő keretrendszer, amely Laravel és Vue.js alapokon épül. Az értékesítési csapatoknak teljes ügyfél-életciklus munkafelületet nyújt, a lead rögzítésétől az értékesítés utáni feladatokig. Mindez felhasználónkénti licencelés vagy gyártói függőség nélkül történik.
A Krayin saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden leadet, kontaktot, e-mail váltást és bevételi adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tart. Emellett lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy a CRM-et Laravel csomagokon, egyedi attribútumokon és REST API-kon keresztül bővítsék. Így az illeszkedik a csapat tényleges értékesítési módszeréhez.
A Krayin CRM főbb funkciói
Vizuális értékesítési tölcsérek
Húzza az érdeklődőket testreszabható Kanban szakaszokon keresztül, így az értékesítők és a vezetők mindig egy pillantással láthatják az üzlet állapotát.
Ügyféljelölt-kezelés
Gyűjtse az érdeklődőket webes űrlapokról, rendeljen hozzájuk tulajdonosokat, értékelje őket forrás szerint, és alakítsa át a minősített potenciális ügyfeleket fiókokká és árajánlatokká.
Egyéni attribútumok
Adjon hozzá testreszabott mezőket ügyfelekhez, kapcsolattartókhoz, szervezetekhez és árajánlatokhoz kód érintése nélkül, összehangolva a CRM-et az értékesítési folyamatával.
Árajánlatok és termékek
Márkás árajánlatokat generálhat egy beépített termékkatalógusból, adó- és kedvezményszabályokkal, majd nyomon követheti őket a lezárt ügyletekig.
E-mail és tevékenységek
Naplózza a hívásokat, megbeszéléseket és e-maileket bármely rekordhoz, naptárnézetekkel és nyomon követési emlékeztetőkkel az ügyletek előrehaladásának biztosítására.
Webes űrlapok és API-k
Tegyen közzé beágyazható webes űrlapokat ügyféladatok gyűjtéséhez, és használja a REST API-t adatok szinkronizálásához meglévő marketingrendszerével.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Krayin CRM szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Ajánlott szerverhely:
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Helyi indulás. Globális növekedés
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
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