Akár 69% kedvezmény a Krayin CRM szolgáltatásra

Telepítse a Krayin CRM-et egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú Laravel CRM az ügyféljelöltek, kapcsolatok, értékesítési tölcsérek és ügyfélkapcsolatok végponttól végpontig történő kezelésére.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Krayin CRM-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Krayin CRM szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Krayin CRM

A Krayin CRM egy ingyenes, nyílt forráskódú ügyfélkapcsolat-kezelő keretrendszer, amely Laravel és Vue.js alapokon épül. Az értékesítési csapatoknak teljes ügyfél-életciklus munkafelületet nyújt, a lead rögzítésétől az értékesítés utáni feladatokig. Mindez felhasználónkénti licencelés vagy gyártói függőség nélkül történik.

A Krayin saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden leadet, kontaktot, e-mail váltást és bevételi adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tart. Emellett lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy a CRM-et Laravel csomagokon, egyedi attribútumokon és REST API-kon keresztül bővítsék. Így az illeszkedik a csapat tényleges értékesítési módszeréhez.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Krayin CRM főbb funkciói

Vizuális értékesítési tölcsérek

Húzza az érdeklődőket testreszabható Kanban szakaszokon keresztül, így az értékesítők és a vezetők mindig egy pillantással láthatják az üzlet állapotát.

Ügyféljelölt-kezelés

Gyűjtse az érdeklődőket webes űrlapokról, rendeljen hozzájuk tulajdonosokat, értékelje őket forrás szerint, és alakítsa át a minősített potenciális ügyfeleket fiókokká és árajánlatokká.

Egyéni attribútumok

Adjon hozzá testreszabott mezőket ügyfelekhez, kapcsolattartókhoz, szervezetekhez és árajánlatokhoz kód érintése nélkül, összehangolva a CRM-et az értékesítési folyamatával.

Árajánlatok és termékek

Márkás árajánlatokat generálhat egy beépített termékkatalógusból, adó- és kedvezményszabályokkal, majd nyomon követheti őket a lezárt ügyletekig.

E-mail és tevékenységek

Naplózza a hívásokat, megbeszéléseket és e-maileket bármely rekordhoz, naptárnézetekkel és nyomon követési emlékeztetőkkel az ügyletek előrehaladásának biztosítására.

Webes űrlapok és API-k

Tegyen közzé beágyazható webes űrlapokat ügyféladatok gyűjtéséhez, és használja a REST API-t adatok szinkronizálásához meglévő marketingrendszerével.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Krayin CRM szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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