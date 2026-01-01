A Krayin CRM egy ingyenes, nyílt forráskódú ügyfélkapcsolat-kezelő keretrendszer, amely Laravel és Vue.js alapokon épül. Az értékesítési csapatoknak teljes ügyfél-életciklus munkafelületet nyújt, a lead rögzítésétől az értékesítés utáni feladatokig. Mindez felhasználónkénti licencelés vagy gyártói függőség nélkül történik.

A Krayin saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden leadet, kontaktot, e-mail váltást és bevételi adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tart. Emellett lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy a CRM-et Laravel csomagokon, egyedi attribútumokon és REST API-kon keresztül bővítsék. Így az illeszkedik a csapat tényleges értékesítési módszeréhez.