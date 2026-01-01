Telepítse a Minifluxot egyetlen kattintással.
Minimalista nyílt forráskódú RSS olvasó, Go nyelven készült a gyors, zavaró tényezőktől mentes hírfolyam-fogyasztáshoz.
Válasszon VPS csomagot a Miniflux szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Miniflux
A Miniflux egy minimalista, sajátos elveken alapuló RSS hírfolyam-olvasó, melynek célja: ne terelje el a figyelmét, csak olvasson.
Go nyelven készült, PostgreSQL adatbázissal. Tiszta, billentyűzetről vezérelhető felületén kezeli az RSS, Atom, RDF és JSON hírfolyamokat, felesleges sallangok és bonyolultság nélkül.
Több mint 7 000 GitHub csillaggal hűséges követőket szerzett a fejlesztők és az adatvédelemre érzékeny felhasználók körében, akik gyorsaságot és letisztultságot akarnak.
A Miniflux saját üzemeltetése teljesen privátan tartja előfizetési listáját és olvasási szokásait.
Nincsenek harmadik féltől származó nyomkövetők, viselkedésalapú profilalkotás. Nincs olyan szolgáltatás, amelyet le lehetne állítani vagy fizetőssé tenni.
Ön birtokolja hírfolyamait, cikkeit és olvasási előzményeit.
A Miniflux főbb funkciói
Teljes szövegű kaparás
Teljes cikkeket tölt le olyan hírfolyamokból, amelyek csak összefoglalókat tesznek közzé, így Ön mindig elolvashatja a teljes tartalmat anélkül, hogy elhagyná az interfészt.
Billentyűzetes navigáció
Átfogó billentyűparancsok segítségével navigálhat a hírfolyamokban, megjelölheti az olvasott cikkeket és megnyithatja a hivatkozásokat egér használata nélkül.
Későbbi olvasás integrációk
Cikkeket küld Pocketbe, Wallabagba, Instapaperbe és Pinboardra egyetlen művelettel későbbi offline olvasáshoz.
Harmadik fél kliens API
A Fever és Google Reader kompatibilis API-k lehetővé teszik, hogy népszerű mobilalkalmazások, mint például a Reeder és a NetNewsWire, csatlakozzanak a saját üzemeltetésű példányához.
Többfelhasználós támogatás
Minden felhasználó saját független hírfolyamlistát, olvasási állapotot és beállításokat kap egyetlen megosztott szerverpéldányon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Miniflux szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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További telepíthető alkalmazások
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