A Miniflux egy minimalista, sajátos elveken alapuló RSS hírfolyam-olvasó, melynek célja: ne terelje el a figyelmét, csak olvasson.

Go nyelven készült, PostgreSQL adatbázissal. Tiszta, billentyűzetről vezérelhető felületén kezeli az RSS, Atom, RDF és JSON hírfolyamokat, felesleges sallangok és bonyolultság nélkül.

Több mint 7 000 GitHub csillaggal hűséges követőket szerzett a fejlesztők és az adatvédelemre érzékeny felhasználók körében, akik gyorsaságot és letisztultságot akarnak.

A Miniflux saját üzemeltetése teljesen privátan tartja előfizetési listáját és olvasási szokásait.

Nincsenek harmadik féltől származó nyomkövetők, viselkedésalapú profilalkotás. Nincs olyan szolgáltatás, amelyet le lehetne állítani vagy fizetőssé tenni.

Ön birtokolja hírfolyamait, cikkeit és olvasási előzményeit.