Telepítse a Nightlio-t egyetlen kattintással.
Adatvédelem-központú, saját üzemeltetésű hangulatkövető és napi napló — egy nyílt forráskódú Daylio alternatíva a VPS-edhez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Nightlio
A Nightlio egy saját szerveren üzemeltetett hangulatnapló és napi napló. Ingyenes, adatvédelmi szempontból elsődleges alternatívája az olyan előfizetéses alkalmazásoknak, mint a Daylio. Rögzítse hangulatait ötfokú skálán, és csatoljon Markdown formátumú naplóbejegyzéseket. Címkézze a bejegyzéseket testreszabható csoportokkal. Tekintse át a mintákat naptárnézetek, sorozatszámlálók és összesített statisztikák segítségével. Mindez egy reszponzív webes felületen keresztül történik, amely asztali és mobil böngészőkön is működik.
A Nightlio futtatása saját VPS-en minden hangulatbejegyzést és naplójegyzetet egy helyi SQLite adatbázisban tárol, az Ön ellenőrzése alatt. Reklámok, telemetria és az Ön adatai közé ékelődő fizetőfalak kockázata nélkül.
A Nightlio főbb funkciói
Napi hangulatkövetés
Naplózza hangulatát egy ötfokú skálán egyetlen érintéssel, és figyelje meg, ahogy mintázatok alakulnak ki napok, hetek és hónapok során.
Markdown naplózás
Csatoljon gazdag Markdown jegyzeteket minden bejegyzéshez fejlécekkel, listákkal és linkekkel a kontextusban gazdag elmélkedéshez.
Egyéni címkecsoportok
Hozzon létre saját kategóriákat, mint például alvás, termelékenység vagy társas, és címkézze fel a bejegyzéseket, hogy felfedezze, mi befolyásolja a hangulatát.
Naptár és sorozatok
Böngéssze a hangulatelőzményeket naptárnézetben, és maradjon motivált a beépített naplóírási sorozatkövetéssel.
Mélyreható analitika
Tekintse át az átlagos hangulatot az idő múlásával, a hangulateloszlási diagramokat és a játékosított eredményeket, amelyek jutalmazzák a következetes naplóírást.
SQLite tároló
Minden bejegyzés egyetlen SQLite fájlban található a VPS-eden, könnyen biztonsági menthető, szerverek között mozgatható, vagy bármikor exportálható.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Nightlio szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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