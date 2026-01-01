A Nightlio egy saját szerveren üzemeltetett hangulatnapló és napi napló. Ingyenes, adatvédelmi szempontból elsődleges alternatívája az olyan előfizetéses alkalmazásoknak, mint a Daylio. Rögzítse hangulatait ötfokú skálán, és csatoljon Markdown formátumú naplóbejegyzéseket. Címkézze a bejegyzéseket testreszabható csoportokkal. Tekintse át a mintákat naptárnézetek, sorozatszámlálók és összesített statisztikák segítségével. Mindez egy reszponzív webes felületen keresztül történik, amely asztali és mobil böngészőkön is működik.

A Nightlio futtatása saját VPS-en minden hangulatbejegyzést és naplójegyzetet egy helyi SQLite adatbázisban tárol, az Ön ellenőrzése alatt. Reklámok, telemetria és az Ön adatai közé ékelődő fizetőfalak kockázata nélkül.