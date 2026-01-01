Telepítse a BroadcastChannel-t egyetlen kattintással.
Bármely nyilvános Telegram csatornát alakítson át SEO-barát mikrobloggá, nulla kliens oldali JavaScripttel és automatikus RSS-hírcsatornákkal.
Válasszon VPS csomagot a BroadcastChannel szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a BroadcastChannel
A BroadcastChannel egy nyílt forráskódú, Astro-alapú platform, amely a nyilvános Telegram csatornákat teljes értékű mikroblogokká alakítja. A hagyományos CMS fenntartása helyett bejegyzéseket ír a Telegramban, és a BroadcastChannel egy gyors, SEO-optimalizált weboldalt generál, amelyet a közönsége böngészhet. Minden üzenet oldallá válik megfelelő metaadatokkal, oldaltérképpel és kettős RSS-hírcsatornákkal XML és JSON formátumban, hírolvasók és tartalomaggregátorok számára.
A saját VPS-en történő önálló tárhelyszolgáltatás egyéni domaint és teljes ellenőrzést biztosít a közzétett tartalma felett. Nem kell függenie a Verceltől, Cloudflare Pagestől vagy bármely más harmadik féltől származó tárhelyszolgáltatótól. Az így létrejövő webhely nulla JavaScriptet küld a böngészőnek – gyors bármilyen kapcsolaton, és rendkívül barátságos a keresőmotorok robotjaival szemben.
A BroadcastChannel főbb funkciói
Telegram mint CMS
Írj bejegyzéseket a Telegramon a szokásos módon — a BroadcastChannel automatikusan lekéri és közzéteszi őket a webhelyeden, minden további lépés nélkül.
Zéró kliens JavaScript
Az oldalak teljes mértékben szerveroldalon renderelődnek, anélkül, hogy JavaScriptet küldenének a böngészőnek, gyors betöltési időket és erős SEO pontszámokat eredményezve.
Beépített RSS hírfolyamok
Minden blog automatikusan kap XML és JSON RSS feedeket, így az olvasók bármilyen feed aggregátoron vagy olvasó alkalmazáson keresztül feliratkozhatnak.
SEO és Oldaltérképek
Automatikusan generált oldaltérképek, tiszta URL-ek és megfelelő meta címkék teszik tartalmát felfedezhetővé a keresőmotorok számára az első naptól kezdve.
Közösségi link integráció
Linkelje Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky és Discord profiljait a webhely navigációjából anélkül, hogy egyedi kódot írna.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a BroadcastChannel szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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