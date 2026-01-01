A BroadcastChannel egy nyílt forráskódú, Astro-alapú platform, amely a nyilvános Telegram csatornákat teljes értékű mikroblogokká alakítja. A hagyományos CMS fenntartása helyett bejegyzéseket ír a Telegramban, és a BroadcastChannel egy gyors, SEO-optimalizált weboldalt generál, amelyet a közönsége böngészhet. Minden üzenet oldallá válik megfelelő metaadatokkal, oldaltérképpel és kettős RSS-hírcsatornákkal XML és JSON formátumban, hírolvasók és tartalomaggregátorok számára.

A saját VPS-en történő önálló tárhelyszolgáltatás egyéni domaint és teljes ellenőrzést biztosít a közzétett tartalma felett. Nem kell függenie a Verceltől, Cloudflare Pagestől vagy bármely más harmadik féltől származó tárhelyszolgáltatótól. Az így létrejövő webhely nulla JavaScriptet küld a böngészőnek – gyors bármilyen kapcsolaton, és rendkívül barátságos a keresőmotorok robotjaival szemben.