A ShinyProxy az Open Analytics által fejlesztett nyílt forráskódú szerver. Interaktív adatalapú alkalmazások futtatására szolgál, melyek R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio és sok más keretrendszerben íródtak. Minden felhasználói munkamenetet egy izolált Docker konténerben indít el. Ezután a HTTP és WebSocket forgalmat visszaközvetíti a böngészőbe. Így minden látogató tiszta környezetet kap, anélkül, hogy szennyezné a megosztott állapotot.

A ShinyProxy saját VPS-en történő önálló üzemeltetése saját hálózaton belül tartja a tulajdonosi modelleket, adatkészleteket és irányítópultokat. Emellett vállalati funkciókat is biztosít a csapatoknak, mint például a hitelesítés, a csoport alapú hozzáférés-vezérlés és a használati naplózás. Mindezt ülésenkénti licencelés vagy gyártói függőség nélkül teszi.