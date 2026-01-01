Telepítse a ShinyProxy-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú szerver Shiny, Dash, Streamlit és egyéb adatalkalmazások telepítésére, beépített hitelesítéssel.
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Erre jó a ShinyProxy
A ShinyProxy az Open Analytics által fejlesztett nyílt forráskódú szerver. Interaktív adatalapú alkalmazások futtatására szolgál, melyek R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio és sok más keretrendszerben íródtak. Minden felhasználói munkamenetet egy izolált Docker konténerben indít el. Ezután a HTTP és WebSocket forgalmat visszaközvetíti a böngészőbe. Így minden látogató tiszta környezetet kap, anélkül, hogy szennyezné a megosztott állapotot.
A ShinyProxy saját VPS-en történő önálló üzemeltetése saját hálózaton belül tartja a tulajdonosi modelleket, adatkészleteket és irányítópultokat. Emellett vállalati funkciókat is biztosít a csapatoknak, mint például a hitelesítés, a csoport alapú hozzáférés-vezérlés és a használati naplózás. Mindezt ülésenkénti licencelés vagy gyártói függőség nélkül teszi.
A ShinyProxy főbb funkciói
Felhasználónkénti konténerek
Minden munkamenet létrehoz egy saját Docker konténert, így a felhasználók soha nem osztanak meg állapotot, munkameneteket vagy számítási erőforrásokat.
Több keretrendszer támogatása
Tárhelyezze az R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode és bármilyen más, konténerbe csomagolt webalkalmazást.
Moduláris hitelesítés
Csatlakoztasson LDAP-ot, OpenID Connectet, SAML-t, Keycloakot vagy közösségi bejelentkezéseket az alkalmazások csoport alapú hozzáférés-vezérléssel történő szabályozásához.
Használati analitika
A beépített eseménynaplózás követi az alkalmazásindításokat, időtartamokat és az aktív munkameneteket a kapacitástervezéshez és auditáláshoz.
WebSocket streamelés
A natív WebSocket és HTTP/2 proxyzás terhelés alatt is reszponzívan tartja az interaktív Shiny és Dash alkalmazásokat.
Admin irányítópult
Az élő admin nézet megjeleníti a futó konténereket, lehetővé teszi az operátorok számára a tevékenység ellenőrzését, és igény szerint leállítja a munkameneteket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ShinyProxy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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