A Syncthing egy decentralizált fájlszinkronizáló eszköz, amely folyamatosan szinkronizálja a fájlokat az eszközei között, központi szerver nélkül. Minden adat az eszközein marad, és TLS titkosítással, valamint tökéletes előretekintő titkossággal kerül átvitelre — nincs felhőalapú közvetítő, nincs szükség fiókra.

A Syncthing saját üzemeltetése egy VPS-en állandó szinkronizálási csomópontot hoz létre, amely 24/7 online marad. Ez biztosítja, hogy minden eszköze naprakész maradjon, még akkor is, ha némelyik offline. A mappaverziózás, az ütközéskezelés és a többplatformos kliensek támogatásával a Syncthing az adatvédelem-központú alternatíva a Dropbox és a Google Drive helyett.