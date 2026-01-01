Akár 69% kedvezmény a Syncthing szolgáltatásra

Telepítse a Syncthinget egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú peer-to-peer fájlszinkronizálás, amely privátan és titkosítva tartja az adatait minden eszközön.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Syncthinget egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Syncthing szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Syncthing

A Syncthing egy decentralizált fájlszinkronizáló eszköz, amely folyamatosan szinkronizálja a fájlokat az eszközei között, központi szerver nélkül. Minden adat az eszközein marad, és TLS titkosítással, valamint tökéletes előretekintő titkossággal kerül átvitelre — nincs felhőalapú közvetítő, nincs szükség fiókra.

A Syncthing saját üzemeltetése egy VPS-en állandó szinkronizálási csomópontot hoz létre, amely 24/7 online marad. Ez biztosítja, hogy minden eszköze naprakész maradjon, még akkor is, ha némelyik offline. A mappaverziózás, az ütközéskezelés és a többplatformos kliensek támogatásával a Syncthing az adatvédelem-központú alternatíva a Dropbox és a Google Drive helyett.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Syncthing főbb funkciói

Nincs központi szerver

A fájlok közvetlenül szinkronizálódnak az eszközei között, harmadik féltől származó felhőtárhely nélkül, így adatai teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak.

Végpontok közötti titkosítás

Minden átvitel TLS-t használ tökéletes előretekintő titkossággal, biztosítva, hogy a fájljait senki más ne tudja elfogni vagy elolvasni.

Rugalmas mappa módok

Konfigurálja a mappákat csak küldés, csak fogadás vagy kétirányú módon, hogy pontosan szabályozza, hogyan áramlik az adat az eszközök között.

Fájl verziókezelés

A módosított vagy törölt fájlok korábbi verzióit konfigurálható megőrzési szabályzatokkal tárolhatja, hogy helyreállíthasson a véletlen változtatásokból.

Platformfüggetlen kliensek

Natív kliensek Linux, Windows, macOS és Android rendszerekhez szinkronban tartják az összes eszközt egyetlen állandó VPS csomópontról.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Syncthing szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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