Telepítse a Syncthinget egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú peer-to-peer fájlszinkronizálás, amely privátan és titkosítva tartja az adatait minden eszközön.
Válasszon VPS csomagot a Syncthing szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Syncthing
A Syncthing egy decentralizált fájlszinkronizáló eszköz, amely folyamatosan szinkronizálja a fájlokat az eszközei között, központi szerver nélkül. Minden adat az eszközein marad, és TLS titkosítással, valamint tökéletes előretekintő titkossággal kerül átvitelre — nincs felhőalapú közvetítő, nincs szükség fiókra.
A Syncthing saját üzemeltetése egy VPS-en állandó szinkronizálási csomópontot hoz létre, amely 24/7 online marad. Ez biztosítja, hogy minden eszköze naprakész maradjon, még akkor is, ha némelyik offline. A mappaverziózás, az ütközéskezelés és a többplatformos kliensek támogatásával a Syncthing az adatvédelem-központú alternatíva a Dropbox és a Google Drive helyett.
A Syncthing főbb funkciói
Nincs központi szerver
A fájlok közvetlenül szinkronizálódnak az eszközei között, harmadik féltől származó felhőtárhely nélkül, így adatai teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak.
Végpontok közötti titkosítás
Minden átvitel TLS-t használ tökéletes előretekintő titkossággal, biztosítva, hogy a fájljait senki más ne tudja elfogni vagy elolvasni.
Rugalmas mappa módok
Konfigurálja a mappákat csak küldés, csak fogadás vagy kétirányú módon, hogy pontosan szabályozza, hogyan áramlik az adat az eszközök között.
Fájl verziókezelés
A módosított vagy törölt fájlok korábbi verzióit konfigurálható megőrzési szabályzatokkal tárolhatja, hogy helyreállíthasson a véletlen változtatásokból.
Platformfüggetlen kliensek
Natív kliensek Linux, Windows, macOS és Android rendszerekhez szinkronban tartják az összes eszközt egyetlen állandó VPS csomópontról.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Syncthing szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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