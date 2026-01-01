A Jitsi Meet egy ingyenes, nyílt forráskódú videokonferencia-platform. Teljes egészében böngészőben fut WebRTC használatával. A résztvevőknek nincs szükségük bővítményekre, alkalmazásokra vagy fiókokra. A népszerű meet.jit.si nyilvános szolgáltatás mögött álló csapat építette, és az 8x8 használja kereskedelmi felhőplatformján. A Jitsi Meet támogatja a HD videót, a képernyőmegosztást, a végpontok közötti titkosítást, a felvételkészítést, a YouTube-ra történő élő közvetítést, a kézfeltartást, a szavazásokat, a szekciótermeket és az azonnali feliratokat.

A Jitsi Meet saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan megbeszélési perceket biztosít a szervezeteknek és közösségeknek. Korlátlan számú résztvevő vehet részt a megbeszéléseken. Minden audio- és videófolyamot a saját infrastruktúrája irányít. Ez jobb, mintha egy harmadik féltől származó SaaS-en keresztül menne. Az ilyen szolgáltatás megváltoztathatja az árakat, korlátozhatja a sávszélességet vagy elemezheti a megbeszélések metaadatait.