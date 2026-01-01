Telepítse a Jitsi Meetet egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett videokonferencia platform képernyőmegosztással, végpontok közötti titkosítással és résztvevőnkénti díjak nélkül – egy Zoom alternatíva.
Válasszon VPS csomagot a Jitsi Meet szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Jitsi Meet
A Jitsi Meet egy ingyenes, nyílt forráskódú videokonferencia-platform. Teljes egészében böngészőben fut WebRTC használatával. A résztvevőknek nincs szükségük bővítményekre, alkalmazásokra vagy fiókokra. A népszerű meet.jit.si nyilvános szolgáltatás mögött álló csapat építette, és az 8x8 használja kereskedelmi felhőplatformján. A Jitsi Meet támogatja a HD videót, a képernyőmegosztást, a végpontok közötti titkosítást, a felvételkészítést, a YouTube-ra történő élő közvetítést, a kézfeltartást, a szavazásokat, a szekciótermeket és az azonnali feliratokat.
A Jitsi Meet saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan megbeszélési perceket biztosít a szervezeteknek és közösségeknek. Korlátlan számú résztvevő vehet részt a megbeszéléseken. Minden audio- és videófolyamot a saját infrastruktúrája irányít. Ez jobb, mintha egy harmadik féltől származó SaaS-en keresztül menne. Az ilyen szolgáltatás megváltoztathatja az árakat, korlátozhatja a sávszélességet vagy elemezheti a megbeszélések metaadatait.
A Jitsi Meet főbb funkciói
Böngészőalapú videóhívások
A résztvevők bármely modern böngészőből csatlakozhatnak szoftver, bővítmények telepítése vagy fiókok létrehozása nélkül — osszon meg egy URL-t, és a konferenciák azonnal elindulnak.
Képernyőmegosztás és felvétel
Alkalmazások, böngészőfülek vagy teljes képernyők megosztása hívások közben, opcionális megbeszélésen belüli felvétellel és élő közvetítéssel YouTube-ra vagy más RTMP végpontokra.
Végpontok közötti titkosítás
Az opcionális E2EE az egy-az-egyhez hívások és kiscsoportos megbeszélések során titkosítja az audio- és videóstreameket a küldőtől a fogadóig, még a szerverről is.
Szekciótermek és szavazások
A nagyobb megbeszéléseket ossza fel kisebb szekciócsoportokra a vitákhoz, indítson élő szavazásokat, biztosítson kézfeltartást és használjon reakciókat az interaktív konferenciadinamikához.
Élő feliratok és betárcsázás
A Jigasi-val való opcionális integráció SIP-es betárcsázással és élő feliratozással hozzáférhetővé teszi a megbeszéléseket a telefonon csatlakozók és az átiratot igénylő résztvevők számára.
Nincs felhasználónkénti árképzés
Korlátlan számú megbeszélést tarthat korlátlan számú résztvevővel saját VPS-én — nincs résztvevőnkénti díj, nincs időkorlát a megbeszélésekre, és nincsenek frissítési felszólítások.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Jitsi Meet szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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