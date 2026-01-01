Akár 69% kedvezmény a Errbit szolgáltatásra

Telepítse az Errbitet egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett, Airbrake-kompatibilis hibakezelő Ruby, Rails, Python, JavaScript és PHP alkalmazásokhoz.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az Errbitet egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Errbit szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Errbit

Az Errbit egy nyílt forráskódú hibakövető, amely az Airbrake API helyettesítésére készült. Bármely Airbrake-kompatibilis értesítő az Errbit példányára mutathat egy SaaS végpont helyett. Ide tartozik a hivatalos gem Rubyhoz és Railshez, az airbrake-js böngészőhöz és Node-hoz. Továbbá a közösségi könyvtárak Pythonhoz, PHP-hez és más nyelvekhez. Így azonnal megkezdheti a kivételek, visszakövetések és kéréskontextus streamelését egy egységes irányítópultba.

Az Errbit VPS-en történő saját üzemeltetése biztosítja, hogy a teljes stack trace-ek, felhasználói adatok és paraméter dump-ok az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Így nem kell érzékeny éles adatokat átadnia egy harmadik fél szolgáltatásának. Az Errbit egyetlen hibarekordba csoportosítja a duplikált értesítéseket, és támogatja az alkalmazásonkénti értesítési szabályokat. Integrálódik a GitHub, GitLab és más hibakövetőkkel. Így a hibák közvetlenül az éles környezetből az Ön meglévő munkafolyamatába kerülnek.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Errbit főbb funkciói

Airbrake API kompatibilis

Irányítson bármilyen meglévő Airbrake értesítőt az Errbitre kódmódosítások nélkül — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP és közösségi könyvtárak mindegyik azonnal működik.

Intelligens hiba csoportosítás

A konfigurálható azonosítás duplikációmentesíti az azonos kivételeket a telepítések, környezetek és példányok között, így a gyökérokokra összpontosíthat az ismétlődő zaj helyett.

Többalkalmazásos elszigetelés

Kövesse nyomon a hibákat számos szolgáltatásból egyetlen Errbit példányban, alkalmazásonkénti környezetekkel, figyelőkkel, értesítési küszöbökkel és hozzáférés-vezérlésekkel.

Hibakövető integráció

Hozzon létre GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine és Trac hibajegyeket közvetlenül egy Errbit hibából, hogy a gyártási hibák láthatóak maradjanak a meglévő munkafolyamatában.

OAuth és LDAP bejelentkezés

Hitelesítse a felhasználókat GitHubon, Google-ön vagy LDAP-on keresztül, és hozzon létre fiókokat a GitHub szervezetéből anélkül, hogy külön identitástárolót kellene kezelnie.

E-mail és webhook riasztások

Értesítse a figyelőket e-mailben, és küldjön értesítéseket a Slackre, HipChatre, Campfire-re vagy egyéni webhookokra a chat-központú csapatoknak konfigurálható küszöbértékek alapján.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Errbit szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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