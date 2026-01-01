Telepítse az Errbitet egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett, Airbrake-kompatibilis hibakezelő Ruby, Rails, Python, JavaScript és PHP alkalmazásokhoz.
Válasszon VPS csomagot a Errbit szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Errbit
Az Errbit egy nyílt forráskódú hibakövető, amely az Airbrake API helyettesítésére készült. Bármely Airbrake-kompatibilis értesítő az Errbit példányára mutathat egy SaaS végpont helyett. Ide tartozik a hivatalos gem Rubyhoz és Railshez, az airbrake-js böngészőhöz és Node-hoz. Továbbá a közösségi könyvtárak Pythonhoz, PHP-hez és más nyelvekhez. Így azonnal megkezdheti a kivételek, visszakövetések és kéréskontextus streamelését egy egységes irányítópultba.
Az Errbit VPS-en történő saját üzemeltetése biztosítja, hogy a teljes stack trace-ek, felhasználói adatok és paraméter dump-ok az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Így nem kell érzékeny éles adatokat átadnia egy harmadik fél szolgáltatásának. Az Errbit egyetlen hibarekordba csoportosítja a duplikált értesítéseket, és támogatja az alkalmazásonkénti értesítési szabályokat. Integrálódik a GitHub, GitLab és más hibakövetőkkel. Így a hibák közvetlenül az éles környezetből az Ön meglévő munkafolyamatába kerülnek.
A Errbit főbb funkciói
Airbrake API kompatibilis
Irányítson bármilyen meglévő Airbrake értesítőt az Errbitre kódmódosítások nélkül — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP és közösségi könyvtárak mindegyik azonnal működik.
Intelligens hiba csoportosítás
A konfigurálható azonosítás duplikációmentesíti az azonos kivételeket a telepítések, környezetek és példányok között, így a gyökérokokra összpontosíthat az ismétlődő zaj helyett.
Többalkalmazásos elszigetelés
Kövesse nyomon a hibákat számos szolgáltatásból egyetlen Errbit példányban, alkalmazásonkénti környezetekkel, figyelőkkel, értesítési küszöbökkel és hozzáférés-vezérlésekkel.
Hibakövető integráció
Hozzon létre GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine és Trac hibajegyeket közvetlenül egy Errbit hibából, hogy a gyártási hibák láthatóak maradjanak a meglévő munkafolyamatában.
OAuth és LDAP bejelentkezés
Hitelesítse a felhasználókat GitHubon, Google-ön vagy LDAP-on keresztül, és hozzon létre fiókokat a GitHub szervezetéből anélkül, hogy külön identitástárolót kellene kezelnie.
E-mail és webhook riasztások
Értesítse a figyelőket e-mailben, és küldjön értesítéseket a Slackre, HipChatre, Campfire-re vagy egyéni webhookokra a chat-központú csapatoknak konfigurálható küszöbértékek alapján.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Errbit szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.