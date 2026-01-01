Az Errbit egy nyílt forráskódú hibakövető, amely az Airbrake API helyettesítésére készült. Bármely Airbrake-kompatibilis értesítő az Errbit példányára mutathat egy SaaS végpont helyett. Ide tartozik a hivatalos gem Rubyhoz és Railshez, az airbrake-js böngészőhöz és Node-hoz. Továbbá a közösségi könyvtárak Pythonhoz, PHP-hez és más nyelvekhez. Így azonnal megkezdheti a kivételek, visszakövetések és kéréskontextus streamelését egy egységes irányítópultba.

Az Errbit VPS-en történő saját üzemeltetése biztosítja, hogy a teljes stack trace-ek, felhasználói adatok és paraméter dump-ok az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Így nem kell érzékeny éles adatokat átadnia egy harmadik fél szolgáltatásának. Az Errbit egyetlen hibarekordba csoportosítja a duplikált értesítéseket, és támogatja az alkalmazásonkénti értesítési szabályokat. Integrálódik a GitHub, GitLab és más hibakövetőkkel. Így a hibák közvetlenül az éles környezetből az Ön meglévő munkafolyamatába kerülnek.