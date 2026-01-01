Telepítse a PieFedet egyetlen kattintással.
Föderált, Reddit-szerű linkgyűjtő és vitafórum, kiváló moderációs eszközökkel és ActivityPub interoperabilitással.
Válasszon VPS csomagot a PieFed szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a PieFed
A PieFed egy nyílt forráskódú, föderált linkgyűjtő és vitafórum — egy Lemmy és Mbin alternatíva, Pythonban Flask keretrendszerrel írva.
Csatlakozik a szélesebb Fediverse-hez az ActivityPub protokollon keresztül. A Lemmy, Mbin, Mastodon és más kompatibilis szervereken lévő felhasználók feliratkozhatnak az Ön által üzemeltetett közösségekre. Az Ön tagjai pedig bárhol követhetnek közösségeket.
A PieFed a közösségi egészségre való erős összpontosítással különbözteti meg magát. A beépített bizalmi szintek, tartalomfigyelmeztetések, téma alapú hírfolyam-kurálás és részletes moderátori eszközök a platform alapvető elemei. Ezek nem utólag hozzáadott kiegészítések.
A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a tartalom tulajdonjogát, a moderálási irányelveket és a tagok adatait. Nincs algoritmikus hírfolyam-manipuláció vagy platformfüggőség.
A PieFed főbb funkciói
ActivityPub föderáció
Együttműködik a Lemmy, Mbin, Mastodon és más Fediverse szolgáltatásokkal, így a közösségei elérik a felhasználókat a hálózaton keresztül anélkül, hogy egyetlen platformhoz kötné őket.
Első osztályú moderálás
Bizalmi szintek, jelentési sorok, tartalmi figyelmeztetések és közösségenkénti szabályok pontos ellenőrzést biztosítanak a moderátoroknak a beszélgetés minősége felett az első naptól kezdve.
Témakör alapú hírfolyamok
Csoportosítsa a kapcsolódó közösségeket témákba, és engedje meg a felhasználóknak, hogy teljes érdeklődési területeket kövessenek, ahelyett, hogy egyesével feliratkoznának a közösségekre.
Szavazás és füzéres válaszok
Ismerős Reddit-stílusú szálazott hozzászólások fel- és leszavazással, valamint többféle rendezési sorrenddel a beszélgetések rangsorolására.
Beépített API
A Lemmy kliensekkel kompatibilis Alpha API lehetővé teszi a felhasználóknak a böngészést és posztolást az ökoszisztémában már meglévő külső mobil és asztali alkalmazásokból.
Könnyűsúlyú Python környezet
A Flask, PostgreSQL, Redis és Celery hatékonyan futnak szerény VPS hardveren, teret hagyva a közösség növekedésének infrastrukturális költségek nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PieFed szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.
További telepíthető alkalmazások
Buzz
Saját üzemeltetésű munkaterület, ahol emberek és AI ügynökök ugyanazokat a helyiségeket osztják meg.