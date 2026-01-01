A PieFed egy nyílt forráskódú, föderált linkgyűjtő és vitafórum — egy Lemmy és Mbin alternatíva, Pythonban Flask keretrendszerrel írva.

Csatlakozik a szélesebb Fediverse-hez az ActivityPub protokollon keresztül. A Lemmy, Mbin, Mastodon és más kompatibilis szervereken lévő felhasználók feliratkozhatnak az Ön által üzemeltetett közösségekre. Az Ön tagjai pedig bárhol követhetnek közösségeket.

A PieFed a közösségi egészségre való erős összpontosítással különbözteti meg magát. A beépített bizalmi szintek, tartalomfigyelmeztetések, téma alapú hírfolyam-kurálás és részletes moderátori eszközök a platform alapvető elemei. Ezek nem utólag hozzáadott kiegészítések.

A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a tartalom tulajdonjogát, a moderálási irányelveket és a tagok adatait. Nincs algoritmikus hírfolyam-manipuláció vagy platformfüggőség.