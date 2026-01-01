Kezdőlap telepítése egyetlen kattintással.
Modern, teljesen statikus alkalmazás irányítópult automatikus Docker konténer felderítéssel és több mint 100 szolgáltatás-integrációval.
Válasszon VPS csomagot a Homepage szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Homepage
A Homepage egy gyors, biztonságos és nagymértékben testreszabható alkalmazás-irányítópult, amely központi csomópontként szolgál az összes saját üzemeltetésű szolgáltatásához. Teljesen YAML fájlokon keresztül konfigurálható. Integrálódik a Dockerrel a futó konténerek automatikus felderítéséhez. Megjeleníti az élő rendszer-metrikákat és a szolgáltatás állapotát. Továbbá több mint 100 külső integrációt támogat a valós idejű adat-widgetekhez. Teljesen statikus architektúrája azt jelenti, hogy azonnal betöltődik, és minimális szerver erőforrásokat igényel.
A Homepage telepítése a VPS-re közvetlen Docker socket hozzáféréssel egy dinamikus, önfrissülő irányítópultot hoz létre, amely tükrözi az élő infrastruktúráját. Az új konténerek automatikusan megjelennek, így az irányítópultja pontos marad, ahogy a stackje növekszik, kézi újrakonfigurálás nélkül.
A Homepage főbb funkciói
Docker automatikus felfedezés
Automatikusan észleli a futó konténereket a Docker socketen keresztül, és hozzáadja őket a műszerfalához kézi bevitel nélkül.
100+ Szolgáltatás-integrációk
Élő adatokat jeleníthet meg a Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox és több tucat más népszerű, saját üzemeltetésű szolgáltatásból, közvetlenül a műszerfal widgetjein.
YAML-alapú konfiguráció
Verziókezelje a teljes irányítópult-konfigurációját YAML fájlokban, így triviálissá válik a replikálás vagy a környezetek közötti migrálás.
Rendszererőforrás widgetek
A beépített widgetek valós idejű CPU-, memória- és lemezhasználatot mutatnak, így a kezdőlapról figyelheti a szerver állapotát.
Egyéni CSS és JS
Egyéni CSS és JavaScript hozzáadása a műszerfal megjelenésének testreszabásához a beépített témázási lehetőségeken túl.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Homepage szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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