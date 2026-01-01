A Homepage egy gyors, biztonságos és nagymértékben testreszabható alkalmazás-irányítópult, amely központi csomópontként szolgál az összes saját üzemeltetésű szolgáltatásához. Teljesen YAML fájlokon keresztül konfigurálható. Integrálódik a Dockerrel a futó konténerek automatikus felderítéséhez. Megjeleníti az élő rendszer-metrikákat és a szolgáltatás állapotát. Továbbá több mint 100 külső integrációt támogat a valós idejű adat-widgetekhez. Teljesen statikus architektúrája azt jelenti, hogy azonnal betöltődik, és minimális szerver erőforrásokat igényel.

A Homepage telepítése a VPS-re közvetlen Docker socket hozzáféréssel egy dinamikus, önfrissülő irányítópultot hoz létre, amely tükrözi az élő infrastruktúráját. Az új konténerek automatikusan megjelennek, így az irányítópultja pontos marad, ahogy a stackje növekszik, kézi újrakonfigurálás nélkül.