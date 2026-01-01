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Nyílt forráskódú vektoradatbázis AI alkalmazásokhoz, szemantikus kereséssel, hibrid kereséssel és LLM integrációkkal.
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Erre jó a Weaviate
A Weaviate egy nyílt forráskódú vektoralapú adatbázis, amelyet AI-natív alkalmazásokhoz terveztek. Tárolja az adatobjektumokat a vektorbeágyazásaikkal együtt, lehetővé téve a gyors szemantikus hasonlósági keresést, amely a kulcsszavas egyezésen túlmutatva fogalmilag kapcsolódó tartalmat talál. Támogatja a hibrid keresést, amely vektoros és kulcsszavas megközelítéseket kombinál az optimális lekérdezési pontosság érdekében.
A Weaviate saját üzemeltetése VPS-en dedikált vektoros tárolót ad az AI alkalmazásoknak, lekérdezésenkénti díjak nélkül, teljes kontrollt biztosítva az adatok rezidenciája felett. Integrálódik a főbb LLM szolgáltatókkal, mint például az OpenAI, a Cohere és a Hugging Face. Közvetlenül kapcsolódik a LangChain-hez és a LlamaIndex-hez is, RAG pipeline-ok és szemantikus keresési funkciók felépítéséhez.
A Weaviate főbb funkciói
Szemantikus vektorkeresés
Keressen fogalmilag hasonló tartalmat vektoros beágyazások segítségével a pontos kulcsszó-egyeztetés helyett az intelligensebb lekérdezési eredmények érdekében.
Hibrid keresés
Ötvözze a vektorhasonlóságot és a BM25 kulcsszavas keresést konfigurálható súlyozással, a két lekérdezési megközelítés legjobb eredményeiért.
LLM integrációk
A beépített modulok összekapcsolják a Weaviate-et az OpenAI-jal, a Cohere-rel és a Hugging Face-szel az automatikus beágyazás generálásához és a generatív lekérdezésekhez.
GraphQL és REST API
Adatok lekérdezése és kezelése GraphQL API-n vagy REST végpontokon keresztül, Pythonhoz, JavaScripthez, Gohoz és Javához készült klienskönyvtárakkal.
Többmódusú támogatás
Tároljon és keressen szöveges, képi, hang- és videóobjektumok között, az egyes adattípusokhoz megfelelő vektorizáló modul használatával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Weaviate szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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