A Weaviate egy nyílt forráskódú vektoralapú adatbázis, amelyet AI-natív alkalmazásokhoz terveztek. Tárolja az adatobjektumokat a vektorbeágyazásaikkal együtt, lehetővé téve a gyors szemantikus hasonlósági keresést, amely a kulcsszavas egyezésen túlmutatva fogalmilag kapcsolódó tartalmat talál. Támogatja a hibrid keresést, amely vektoros és kulcsszavas megközelítéseket kombinál az optimális lekérdezési pontosság érdekében.

A Weaviate saját üzemeltetése VPS-en dedikált vektoros tárolót ad az AI alkalmazásoknak, lekérdezésenkénti díjak nélkül, teljes kontrollt biztosítva az adatok rezidenciája felett. Integrálódik a főbb LLM szolgáltatókkal, mint például az OpenAI, a Cohere és a Hugging Face. Közvetlenül kapcsolódik a LangChain-hez és a LlamaIndex-hez is, RAG pipeline-ok és szemantikus keresési funkciók felépítéséhez.