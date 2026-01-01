Az Element egy nyílt forráskódú üzenetküldő és együttműködési platform, amely a Matrix protokollra épül.

Alapértelmezetten végpontok közötti titkosított üzenetküldést, hang- és videóhívásokat, valamint fájlmegosztást biztosít. Képes csatlakozni bármely Matrix homeserverhez, beleértve a saját üzemeltetésű Synapse példányokat vagy nyilvános szervereket, mint például a matrix.org.

Az Element saját üzemeltetése a VPS-én az Ön irányítása alatt tartja az üzenetküldési infrastruktúráját.

Konfigurálhatja a föderációs beállításokat és érvényesítheti a biztonsági szabályzatokat. Integrálhatja saját Matrix homeserverével, és biztosíthatja, hogy az érzékeny üzleti kommunikáció soha ne haladjon át harmadik fél felhőinfrastruktúráján.