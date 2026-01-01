Telepítse az elemet egyetlen kattintással.
Biztonságos, Matrix-alapú üzenetküldő kliens végpontok közötti titkosítással, olyan csapatok és közösségek számára, amelyek saját adataik tulajdonosai.
Válasszon VPS csomagot a Element szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Element
Az Element egy nyílt forráskódú üzenetküldő és együttműködési platform, amely a Matrix protokollra épül.
Alapértelmezetten végpontok közötti titkosított üzenetküldést, hang- és videóhívásokat, valamint fájlmegosztást biztosít. Képes csatlakozni bármely Matrix homeserverhez, beleértve a saját üzemeltetésű Synapse példányokat vagy nyilvános szervereket, mint például a matrix.org.
Az Element saját üzemeltetése a VPS-én az Ön irányítása alatt tartja az üzenetküldési infrastruktúráját.
Konfigurálhatja a föderációs beállításokat és érvényesítheti a biztonsági szabályzatokat. Integrálhatja saját Matrix homeserverével, és biztosíthatja, hogy az érzékeny üzleti kommunikáció soha ne haladjon át harmadik fél felhőinfrastruktúráján.
A Element főbb funkciói
Végpontok közötti titkosítás
A Matrix Olm/Megolm protokoll alapértelmezetten titkosítja az összes üzenetet, biztosítva, hogy csak a szándékolt résztvevők olvashassák a beszélgetéseket.
Nyílt mátrix hálózat
Csatlakozzon bármely Matrix homeserverhez, és kommunikáljon különböző Matrix-kompatibilis kliensek között, lehetővé téve a föderációt platformfüggőség nélkül.
Platformfüggetlen szinkronizálás
A szinkronizált üzenetelőzmények webes, asztali, iOS és Android eszközökön biztosítják, hogy a beszélgetések minden eszközön valós időben elérhetők legyenek.
Hang- és videóhívások
A beépített titkosított hang- és videóhívás képernyőmegosztással támogatja a valós idejű együttműködést anélkül, hogy elhagyná az üzenetküldő felületet.
Híd integrációk
A hidak összekötik az Elementet a Slackkel, IRC-vel, Telegrammal és más üzenetküldő platformokkal, egyesítve a kommunikációt egyetlen felületen.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Element szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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