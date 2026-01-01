Telepítse a PentAGI-t egy kattintásos telepítéssel.
Teljesen autonóm AI ügynökrendszer, amely komplex behatolásvizsgálati feladatokat futtat egyetlen, saját üzemeltetésű irányítópultról.
Válasszon VPS csomagot a PentAGI szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a PentAGI
A PentAGI egy teljesen autonóm AI ügynökrendszer, amely komplex behatolásvizsgálati feladatokat végez állandó emberi felügyelet nélkül. Speciális AI ügynököket koordinál – tervezőket, kutatókat, kódolókat és behatolásvizsgálókat. Ezek az ügynökök egy célpontot elemeznek, kiválasztják a megfelelő eszközöket. Ezután izolált Docker konténerekben hajtják végre azokat, hogy felfedezzék és validálják a sérülékenységeket.
Csatlakoztassa saját OpenAI, Anthropic vagy Google Gemini kulcsait. A PentAGI ezután irányítja a teljes folyamatot, a felderítéstől a jelentéskészítésig. Ehhez egy kereshető tudásbázist használ, amelyet egy pgvector adatbázis és egy beépített webkaparó támogat. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés biztosítja, hogy az érzékeny vizsgálati adatok, hitelesítő adatok és eredmények teljes egészében az Ön infrastruktúráján maradjanak. Így elkerülhető egy harmadik féltől származó biztonsági szolgáltatás használata.
A PentAGI főbb funkciói
Autonóm AI-ügynökök
Tervező, kutató, kódoló és penetrációs tesztelő ügynökök együttműködnek, hogy teljes megbízásokat futtassanak lépésről lépésre történő emberi beavatkozás nélkül.
Hozza el saját LLM-jét
Csatlakoztassa az OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek vagy helyi Ollama modelleket, és válthat szolgáltatót, amikor csak szeretne.
Elszigetelt eszközvégrehajtás
Az ügynökök eldobható Docker konténereket indítanak el biztonsági eszközök futtatásához, minden parancsot elkülönítve tartva a gazdagéptől.
Vector tudásbázis
Egy csomagolt pgvector adatbázis hosszú távú memóriát biztosít az ügynököknek a felfedezésekről, célokról és korábbi lépésekről egy feladat során.
Beépített webes kutatás
Integrált adatgyűjtő és kereső csatlakozók lehetővé teszik az ügynököknek, hogy igény szerint kihasználásokat, tanácsokat és dokumentációt gyűjtsenek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PentAGI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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