A PentAGI egy teljesen autonóm AI ügynökrendszer, amely komplex behatolásvizsgálati feladatokat végez állandó emberi felügyelet nélkül. Speciális AI ügynököket koordinál – tervezőket, kutatókat, kódolókat és behatolásvizsgálókat. Ezek az ügynökök egy célpontot elemeznek, kiválasztják a megfelelő eszközöket. Ezután izolált Docker konténerekben hajtják végre azokat, hogy felfedezzék és validálják a sérülékenységeket.

Csatlakoztassa saját OpenAI, Anthropic vagy Google Gemini kulcsait. A PentAGI ezután irányítja a teljes folyamatot, a felderítéstől a jelentéskészítésig. Ehhez egy kereshető tudásbázist használ, amelyet egy pgvector adatbázis és egy beépített webkaparó támogat. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés biztosítja, hogy az érzékeny vizsgálati adatok, hitelesítő adatok és eredmények teljes egészében az Ön infrastruktúráján maradjanak. Így elkerülhető egy harmadik féltől származó biztonsági szolgáltatás használata.