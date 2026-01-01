Akár 69% kedvezmény a Songloft szolgáltatásra

Telepítse a Songloftot egyetlen kattintással.

Saját üzemeltetésű személyes zenei szerver Subsonic-kompatibilis API-val, JS bővítmény homokozóval és beépített webes lejátszóval.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Songloftot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Songloft szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Songloft

A Songloft egy könnyű, személyes zenei szerver, Go nyelven íródott. Beolvassa a helyi könyvtárát, borítóképeket és metaadatokat nyer ki MP3, FLAC, WAV, APE, OGG és M4A fájlokból, és mindent streamel egy beépített webes felületen vagy bármely Subsonic-kompatibilis kliensen keresztül. Egy QuickJS plugin sandbox kiterjeszti a szervert egyedi hangforrásokkal, metaadat-szolgáltatókkal és eszközvezérléssel a bináris újrafordítása nélkül.

A Songloft saját üzemeltetése teljes mértékben a VPS-én tartja zenei gyűjteményét, hallgatási előzményeit és JWT-hitelesített munkameneteit — nincs telemetria, nincs harmadik féltől származó analitika, és nincs forgó kereskedelmi katalógus, amely eldönti, mi marad elérhető. A CGO-mentes bináris kényelmesen fut alacsony fogyasztású hardveren, miközben kezeli az azonnali átkódolást és a többeszközös munkameneteket.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Songloft főbb funkciói

Subsonic API támogatás

Csatlakoztasson bármilyen Subsonic-kompatibilis mobil vagy asztali klienst, és streamelje könyvtárát anélkül, hogy egyetlen hivatalos alkalmazás korlátozná.

JS beépülő modul homokozó

A QuickJS-alapú bővítmények engedélyezési modellel és azonnali újratöltéssel lehetővé teszik egyéni hangforrások, metaadat-szolgáltatók és eszközintegrációk hozzáadását.

Helyi könyvtár szkennelése

Az automatikus mappakeresés kinyeri a címkéket és a borítóképeket MP3, FLAC, WAV, APE, OGG és M4A fájlokból, így a könyvtára naprakész marad a zeneszámok hozzáadásával.

Beépített webes lejátszó

A teljes frontend a teljes képpel együtt érkezik, így azonnal használható böngészőalapú lejátszót biztosít anélkül, hogy külön klienst kellene telepítenie.

JWT hitelesítés

A két-tokenes JWT hitelesítés külön hozzáférési és frissítő tokenekkel támogatja a többeszközös munkameneteket és az eszközönkénti visszavonást.

REST API Swaggerrel

Egy dokumentált REST API beépített Swagger UI-jal megkönnyíti a Songloft integrálását egyedi kliensekkel, automatizálásokkal és irányítópultokkal.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Songloft szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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