A Songloft egy könnyű, személyes zenei szerver, Go nyelven íródott. Beolvassa a helyi könyvtárát, borítóképeket és metaadatokat nyer ki MP3, FLAC, WAV, APE, OGG és M4A fájlokból, és mindent streamel egy beépített webes felületen vagy bármely Subsonic-kompatibilis kliensen keresztül. Egy QuickJS plugin sandbox kiterjeszti a szervert egyedi hangforrásokkal, metaadat-szolgáltatókkal és eszközvezérléssel a bináris újrafordítása nélkül.

A Songloft saját üzemeltetése teljes mértékben a VPS-én tartja zenei gyűjteményét, hallgatási előzményeit és JWT-hitelesített munkameneteit — nincs telemetria, nincs harmadik féltől származó analitika, és nincs forgó kereskedelmi katalógus, amely eldönti, mi marad elérhető. A CGO-mentes bináris kényelmesen fut alacsony fogyasztású hardveren, miközben kezeli az azonnali átkódolást és a többeszközös munkameneteket.