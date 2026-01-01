Telepítse a Songloftot egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű személyes zenei szerver Subsonic-kompatibilis API-val, JS bővítmény homokozóval és beépített webes lejátszóval.
Válasszon VPS csomagot a Songloft szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Songloft
A Songloft egy könnyű, személyes zenei szerver, Go nyelven íródott. Beolvassa a helyi könyvtárát, borítóképeket és metaadatokat nyer ki MP3, FLAC, WAV, APE, OGG és M4A fájlokból, és mindent streamel egy beépített webes felületen vagy bármely Subsonic-kompatibilis kliensen keresztül. Egy QuickJS plugin sandbox kiterjeszti a szervert egyedi hangforrásokkal, metaadat-szolgáltatókkal és eszközvezérléssel a bináris újrafordítása nélkül.
A Songloft saját üzemeltetése teljes mértékben a VPS-én tartja zenei gyűjteményét, hallgatási előzményeit és JWT-hitelesített munkameneteit — nincs telemetria, nincs harmadik féltől származó analitika, és nincs forgó kereskedelmi katalógus, amely eldönti, mi marad elérhető. A CGO-mentes bináris kényelmesen fut alacsony fogyasztású hardveren, miközben kezeli az azonnali átkódolást és a többeszközös munkameneteket.
A Songloft főbb funkciói
Subsonic API támogatás
Csatlakoztasson bármilyen Subsonic-kompatibilis mobil vagy asztali klienst, és streamelje könyvtárát anélkül, hogy egyetlen hivatalos alkalmazás korlátozná.
JS beépülő modul homokozó
A QuickJS-alapú bővítmények engedélyezési modellel és azonnali újratöltéssel lehetővé teszik egyéni hangforrások, metaadat-szolgáltatók és eszközintegrációk hozzáadását.
Helyi könyvtár szkennelése
Az automatikus mappakeresés kinyeri a címkéket és a borítóképeket MP3, FLAC, WAV, APE, OGG és M4A fájlokból, így a könyvtára naprakész marad a zeneszámok hozzáadásával.
Beépített webes lejátszó
A teljes frontend a teljes képpel együtt érkezik, így azonnal használható böngészőalapú lejátszót biztosít anélkül, hogy külön klienst kellene telepítenie.
JWT hitelesítés
A két-tokenes JWT hitelesítés külön hozzáférési és frissítő tokenekkel támogatja a többeszközös munkameneteket és az eszközönkénti visszavonást.
REST API Swaggerrel
Egy dokumentált REST API beépített Swagger UI-jal megkönnyíti a Songloft integrálását egyedi kliensekkel, automatizálásokkal és irányítópultokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Songloft szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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