Telepítse a Sun-Panelt egyetlen kattintással.
Testreszabható szerver és NAS navigációs panel tiszta kezdőlappal és alkalmazásindítóval az önállóan üzemeltetők számára.
Válasszon VPS csomagot a Sun-Panel szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Sun-Panel
A Sun-Panel egy könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű kezdőlap és navigációs panel, amelyet szerverekhez és NAS eszközökhöz terveztek. Egyetlen, gyönyörűen rendszerezett irányítópultot biztosít, ahonnan elindíthatja saját szolgáltatásait, és egy pillantással ellenőrizheti a rendszer állapotát. Az egyszerűséget szem előtt tartva a Sun-Panel nem igényel külső adatbázist – teljes egészében SQLite-on fut.
A többfiókos elkülönítés, az Iconify könyvtár egyedi ikonjai, az oldalon belüli mini ablakok, valamint a testreszabható CSS és JavaScript mind támogatottak. Ezekkel a funkciókkal a Sun-Panel segítségével olyan kezdőlapot hozhat létre, amely illeszkedik a munkafolyamatához. Telepítse VPS-ére, és élvezze a személyes, hirdetésmentes böngésző kezdőlapot, amelyet teljes mértékben Ön irányít.
A Sun-Panel főbb funkciói
Többfiókos támogatás
Hozzon létre elkülönített fiókokat különböző felhasználók számára, mindegyik saját panel elrendezéssel és alkalmazás-parancsikonokkal.
Nincs külső adatbázis
Teljesen beépített SQLite-on fut, egyszerűvé téve a telepítést, anélkül, hogy külön adatbázis-szolgáltatást kellene karbantartani.
Gazdag ikonkönyvtár
Használja az Iconify ikonkönyvtárat alkalmazás-parancsikonjainak szabad stílusozásához, több ezer ikoncsomag támogatásával.
Rendszerállapot-figyelés
Megtekintheti valós időben a CPU, memória és lemezhasználatát közvetlenül a paneljén, hogy szemmel tartsa a szerver állapotát.
Egyéni JS és CSS
Adjon hozzá saját JavaScriptet és CSS-t, hogy teljesen személyre szabhassa honlapja megjelenését és viselkedését.
Oldalon belüli mini ablakok
Nyissa meg a támogatott szolgáltatásokat lebegő miniablakokban anélkül, hogy elhagyná az irányítópultját a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Sun-Panel szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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