A Sun-Panel egy könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű kezdőlap és navigációs panel, amelyet szerverekhez és NAS eszközökhöz terveztek. Egyetlen, gyönyörűen rendszerezett irányítópultot biztosít, ahonnan elindíthatja saját szolgáltatásait, és egy pillantással ellenőrizheti a rendszer állapotát. Az egyszerűséget szem előtt tartva a Sun-Panel nem igényel külső adatbázist – teljes egészében SQLite-on fut.

A többfiókos elkülönítés, az Iconify könyvtár egyedi ikonjai, az oldalon belüli mini ablakok, valamint a testreszabható CSS és JavaScript mind támogatottak. Ezekkel a funkciókkal a Sun-Panel segítségével olyan kezdőlapot hozhat létre, amely illeszkedik a munkafolyamatához. Telepítse VPS-ére, és élvezze a személyes, hirdetésmentes böngésző kezdőlapot, amelyet teljes mértékben Ön irányít.