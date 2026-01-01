A TaskTrove egy könnyű, saját üzemeltetésű feladatkezelő alkalmazás, amely minden adatot egyszerű JSON fájlként tárol – adatbázis nélkül. Természetes nyelvi bemenetet értelmez a dátumokhoz és időpontokhoz, korlátlan alfeladatokat és ismétlődő feladatmintákat támogat, valamint színkódolt címkékkel projektekbe rendezi a munkát. Többféle nézet – lista, Kanban board és naptár – lehetővé teszi, hogy a feladatokkal az adott pillanatnak megfelelő elrendezésben dolgozzon.

A felhőalapú feladatkezelő alkalmazásokkal ellentétben, melyek harmadik féltől származó szervereken keresztül szinkronizálják az adatokat, a TaskTrove teljes mértékben saját VPS-én fut. Nincs nyomon követés, használati analitika és külső API függőség. A feladatadatok olvasható JSON fájlokként tárolódnak, amelyek bármilyen szövegszerkesztővel biztonsági menthetők, átvihetők vagy ellenőrizhetők.