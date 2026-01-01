Telepítse a TaskTrove-ot egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett személyes feladatkezelő természetes nyelvi elemzéssel, ismétlődő feladatokkal, valamint Kanban és naptár nézetekkel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a TaskTrove
A TaskTrove egy könnyű, saját üzemeltetésű feladatkezelő alkalmazás, amely minden adatot egyszerű JSON fájlként tárol – adatbázis nélkül. Természetes nyelvi bemenetet értelmez a dátumokhoz és időpontokhoz, korlátlan alfeladatokat és ismétlődő feladatmintákat támogat, valamint színkódolt címkékkel projektekbe rendezi a munkát. Többféle nézet – lista, Kanban board és naptár – lehetővé teszi, hogy a feladatokkal az adott pillanatnak megfelelő elrendezésben dolgozzon.
A felhőalapú feladatkezelő alkalmazásokkal ellentétben, melyek harmadik féltől származó szervereken keresztül szinkronizálják az adatokat, a TaskTrove teljes mértékben saját VPS-én fut. Nincs nyomon követés, használati analitika és külső API függőség. A feladatadatok olvasható JSON fájlokként tárolódnak, amelyek bármilyen szövegszerkesztővel biztonsági menthetők, átvihetők vagy ellenőrizhetők.
A TaskTrove főbb funkciói
Természetes nyelvi elemzés
Írja be „holnap 14:00-kor‟ vagy „minden pénteken‟ a határidők és az ismétlődő ütemezések beállításához anélkül, hogy a dátumválasztót megérintené.
Kanban és naptár nézetek
Váltson a lista, Kanban tábla és naptár elrendezések között, hogy feladataival abban a nézetben dolgozzon, amely a legjobban illeszkedik aktuális fókuszához.
Ismétlődő feladatminták
Állítson be napi, heti, havi vagy teljesen egyedi ismétlődési szabályokat, hogy a rutinfeladatok automatikusan átütemeződjenek kézi bevitel nélkül.
Projekt szervezet
Csoportosítsa a feladatokat projektekbe szakaszokkal, színkódolt címkékkel és korlátlan alfeladatokkal, hogy a komplex munka strukturált és áttekinthető maradjon.
Fájlalapú tárolás
Minden feladat egyszerű JSON fájlokban tárolódik — egyszerűen biztonsági menthető, átvihető egy másik példányra, vagy közvetlenül olvasható adatbázis-eszköz nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TaskTrove szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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