Telepítse a ClassroomIO-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú tanulásmenedzsment rendszer megfelelőség, ügyféloktatás és partnerképzési programok számára.
Válasszon VPS csomagot a ClassroomIO szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ClassroomIO
A ClassroomIO egy teljesen nyílt forráskódú tanulásmenedzsment rendszer. Olyan vállalatok számára készült, amelyeknek egyetlen platformról kell megfelelőségi képzéseket, ügyféloktatási akadémiákat és partneri tanúsítási programokat futtatniuk.
Magában foglal korlátlan kurzust, leckét, gyakorlatot, több szervezetes munkaterületet, márkás tanúsítványokat és egy AI kurzuskészítőt, amely vázlatokat és leckeanyagokat készít Önnek.
A ClassroomIO saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a tanulói nyilvántartásokat, a tanúsítványazonosítókat és a képzési audit adatokat. Nincs ülésenkénti díj, nincs gyártói függőség, és nincs harmadik fél az Ön szervezete és a képzési adatai között. A rendszer tartalmazza a Postgres, Redis és S3-kompatibilis objektumtárolót, így a teljes LMS külső szolgáltatások nélkül fut.
A ClassroomIO főbb funkciói
Megfelelőségi képzés
Kövesse nyomon a határidőket, megújításokat, türelmi időszakokat és mentességeket márkás tanúsítványokkal és egyedi azonosítókkal a szabályozott képzési programokhoz.
AI kurzuskészítő
Kurzusvázlatokat, órai tartalmakat és feladatokat generálhat a Gemini, GPT-4o vagy Claude segítségével — majd finomíthatja a kimenetet a szerkesztőben.
AI Lecke oktató
Órai AI asszisztens válaszol a tanulók kérdéseire az oldalon, az adott tananyag alapján.
Programok és kohorszok
Csoportosítsa a kurzusokat programokba célokkal, kohorsz ütemezéssel, csapatmenedzsmenttel és megosztott haladáskövetéssel.
Többszervezeti munkaterületek
Működtessen különálló szervezeteket saját márkajelzéssel, egyedi domainekkel és tanárokkal egyetlen ClassroomIO példányból.
REST API és Webhooks
Felhasználók felvétele, automatizálások indítása és események fogadása, mint például certificate.issued vagy enrollment.completed, hogy a ClassroomIO-t integrálja a rendszerébe.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ClassroomIO szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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