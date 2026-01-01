A ClassroomIO egy teljesen nyílt forráskódú tanulásmenedzsment rendszer. Olyan vállalatok számára készült, amelyeknek egyetlen platformról kell megfelelőségi képzéseket, ügyféloktatási akadémiákat és partneri tanúsítási programokat futtatniuk.

Magában foglal korlátlan kurzust, leckét, gyakorlatot, több szervezetes munkaterületet, márkás tanúsítványokat és egy AI kurzuskészítőt, amely vázlatokat és leckeanyagokat készít Önnek.

A ClassroomIO saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a tanulói nyilvántartásokat, a tanúsítványazonosítókat és a képzési audit adatokat. Nincs ülésenkénti díj, nincs gyártói függőség, és nincs harmadik fél az Ön szervezete és a képzési adatai között. A rendszer tartalmazza a Postgres, Redis és S3-kompatibilis objektumtárolót, így a teljes LMS külső szolgáltatások nélkül fut.