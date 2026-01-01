SFTPGo telepítése egykattintásos telepítéssel.
Teljes funkcionalitású, eseményvezérelt fájlátviteli szerver, amely támogatja az SFTP-t, az FTP-t, a WebDAV-ot és a HTTP-t, beépített webes adminisztrációs felülettel.
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Erre jó a SFTPGo
Az SFTPGo egy teljes funkcionalitású, nyílt forráskódú fájlátviteli szerver, amely eseményvezérelt architektúrára épül. Egyetlen telepítésből több protokollt is támogat: SFTP, FTPS, WebDAV és HTTP/HTTPS. Emellett számos tárolási háttérrendszert is kezel, mint például a helyi fájlrendszereket, az Amazon S3-at, a Google Cloud Storage-t és az Azure Blob Storage-t. Egy beépített WebAdmin felület teljes ellenőrzést biztosít az adminisztrátoroknak a felhasználók, csoportok, kvóták és hozzáférési szabályzatok felett. Míg egy WebClient felület lehetővé teszi a végfelhasználók számára, hogy saját fájljaikat közvetlenül böngészőben kezeljék, további szoftver nélkül.
Az SFTPGo saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a fájlátviteli infrastruktúrát. Ön állítja be a megőrzési szabályzatokat, hozzáférési szabályokat és tárolási háttérrendszereket. Nincsenek felhasználónkénti díjak, használati korlátok, és adatok sem hagyják el az infrastruktúráját.
A SFTPGo főbb funkciói
Többprotokollos támogatás
Az SFTP, FTPS, WebDAV és HTTP/HTTPS mind egyetlen szerverről érhető el, így a bármilyen szabványos protokollal csatlakozó kliensek támogatottak külön telepítések nélkül.
Webadminisztráció
Teljes böngészőalapú WebAdmin felület felhasználók, csoportok, mappák, kvóták és eseményszabályok kezelésére, parancssori hozzáférés nélkül.
Több tárhely-háttérrendszer
Csatlakozzon a helyi tárhelyhez, az Amazon S3-hoz, a Google Cloud Storage-hoz, az Azure Blob Storage-hoz vagy távoli SFTP szerverekhez, és mutassa be őket egységes könyvtárfaként a felhasználóknak.
Eseményvezérelt automatizálás
Szabályok definiálása, amelyek webhookokat, e-mail értesítéseket vagy egyéni szkripteket váltanak ki fájleseményekre, például feltöltésekre, letöltésekre vagy törlésekre.
Felhasználónkénti kvóták
Érvényesítsen független tárhely- és sávszélesség-korlátokat felhasználónként vagy mappánként, hogy megakadályozza, hogy egyetlen fiók se fogyasszon túlzott erőforrásokat.
Kétfaktoros hitelesítés
A TOTP-alapú 2FA az admin és végfelhasználói fiókokhoz egyaránt kritikus védelmi réteget biztosít a jogosulatlan hozzáférés ellen.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SFTPGo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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