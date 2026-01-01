Az SFTPGo egy teljes funkcionalitású, nyílt forráskódú fájlátviteli szerver, amely eseményvezérelt architektúrára épül. Egyetlen telepítésből több protokollt is támogat: SFTP, FTPS, WebDAV és HTTP/HTTPS. Emellett számos tárolási háttérrendszert is kezel, mint például a helyi fájlrendszereket, az Amazon S3-at, a Google Cloud Storage-t és az Azure Blob Storage-t. Egy beépített WebAdmin felület teljes ellenőrzést biztosít az adminisztrátoroknak a felhasználók, csoportok, kvóták és hozzáférési szabályzatok felett. Míg egy WebClient felület lehetővé teszi a végfelhasználók számára, hogy saját fájljaikat közvetlenül böngészőben kezeljék, további szoftver nélkül.

Az SFTPGo saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a fájlátviteli infrastruktúrát. Ön állítja be a megőrzési szabályzatokat, hozzáférési szabályokat és tárolási háttérrendszereket. Nincsenek felhasználónkénti díjak, használati korlátok, és adatok sem hagyják el az infrastruktúráját.