Telepítse a Web-Checket egykattintásos telepítéssel.
OSINT eszköz átfogó weboldal-elemzéshez, amely egyetlen lekérdezésben lefedi a DNS-t, SSL-t, portokat, biztonsági fejléceket és a tech stack-et.
Válasszon VPS csomagot a Web-Check szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Web-Check
A Web-Check egy nyílt forráskódú OSINT és weboldal-elemző eszköz, amely 50+ modulból származó információkat összesít egyetlen domain jelentésbe. Bármely URL megadásával azonnal láthatja a DNS rekordokat, SSL tanúsítvány részleteket, nyitott portokat, HTTP biztonsági fejléceket, technológiai ujjlenyomatokat, WHOIS adatokat és e-mail biztonsági konfigurációt.
A Web-Check saját VPS-en való üzemeltetése privát elemző eszközt biztosít biztonsági csapatoknak és fejlesztőknek. Nincsenek sebességkorlátok vagy használati limitek, mint a nyilvános példányoknál. Hasznos a telepítés előtti biztonsági felülvizsgálatokhoz, versenytárs-kutatáshoz és behatolás tesztelési felderítéshez. Segít ellenőrizni, hogy saját infrastruktúrája megfelelően van-e konfigurálva.
A Web-Check főbb funkciói
50+ elemző modul
Egyetlen domain lekérdezés több mint 50 ellenőrzést futtat, amelyek a DNS-t, SSL-t, portokat, fejléceket, sütiket, átirányításokat és még sok mást fednek le egyidejűleg.
Biztonsági fejléc ellenőrzés
Ellenőrizze, hogy mely HTTP biztonsági fejlécek vannak jelen vagy hiányoznak, hogy azonosítsa a biztonsági réseket, mielőtt azok sebezhetőségekké válnának.
Technológiai ujjlenyomat
Azonosítsa a webszervert, a CMS-t, a keretrendszereket, az analitikai eszközöket és a CDN-t, amelyeket egy weboldal használ a válasz aláírásai alapján.
E-mail biztonsági ellenőrzések
Ellenőrizze az SPF, DKIM, DMARC és az MX rekord konfigurációját, hogy felmérje az e-mail spoofing kitettségét bármely domain esetében.
SSL tanúsítvány részletei
Tekintse meg a tanúsítvány kibocsátóját, lejáratát, SAN-jait és a lánc érvényességét, hogy megerősítse, az HTTPS megfelelően van konfigurálva és nem járt le.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Web-Check szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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