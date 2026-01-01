A Web-Check egy nyílt forráskódú OSINT és weboldal-elemző eszköz, amely 50+ modulból származó információkat összesít egyetlen domain jelentésbe. Bármely URL megadásával azonnal láthatja a DNS rekordokat, SSL tanúsítvány részleteket, nyitott portokat, HTTP biztonsági fejléceket, technológiai ujjlenyomatokat, WHOIS adatokat és e-mail biztonsági konfigurációt.

A Web-Check saját VPS-en való üzemeltetése privát elemző eszközt biztosít biztonsági csapatoknak és fejlesztőknek. Nincsenek sebességkorlátok vagy használati limitek, mint a nyilvános példányoknál. Hasznos a telepítés előtti biztonsági felülvizsgálatokhoz, versenytárs-kutatáshoz és behatolás tesztelési felderítéshez. Segít ellenőrizni, hogy saját infrastruktúrája megfelelően van-e konfigurálva.