A Chevereto egy kiforrott, saját üzemeltetésű kép- és videómegosztó platform, amelyben a közösségek 2007 óta bíznak. Mindent biztosít, ami egy teljes értékű média megosztó oldal működtetéséhez szükséges. Ez magában foglalja a felhasználói regisztrációt, a profilokat, a kétfaktoros hitelesítést és a fejlett médiarendezést kategóriák, címkék és albumok segítségével. Ezenkívül részletes, feltöltésenkénti adatvédelmi beállításokat kínál nyilvános, privát vagy jelszóval védett tartalmakhoz.

A Chevereto saját VPS-en való futtatásával minden feltöltés, felhasználói fiók és bevételi forrás teljes mértékben az Ön irányítása alatt áll. Nincsenek képenkénti díjak vagy tartalmi korlátozások. Ez a sablon a Chevereto-t a MariaDB-vel (tartalmi metaadatokhoz) és a Redis-szel (gyors munkamenet- és gyorsítótár-tároláshoz) együtt tartalmazza. A Traefik automatikusan kezeli a HTTPS útválasztást. Így a platform percek alatt készen áll az első feltöltés fogadására.