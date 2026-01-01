Telepítse a Chevereto-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű kép- és videómegosztó platform saját Imgur vagy Flickr stílusú médiaközösség építéséhez.
Válasszon VPS csomagot a Chevereto szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Chevereto
A Chevereto egy kiforrott, saját üzemeltetésű kép- és videómegosztó platform, amelyben a közösségek 2007 óta bíznak. Mindent biztosít, ami egy teljes értékű média megosztó oldal működtetéséhez szükséges. Ez magában foglalja a felhasználói regisztrációt, a profilokat, a kétfaktoros hitelesítést és a fejlett médiarendezést kategóriák, címkék és albumok segítségével. Ezenkívül részletes, feltöltésenkénti adatvédelmi beállításokat kínál nyilvános, privát vagy jelszóval védett tartalmakhoz.
A Chevereto saját VPS-en való futtatásával minden feltöltés, felhasználói fiók és bevételi forrás teljes mértékben az Ön irányítása alatt áll. Nincsenek képenkénti díjak vagy tartalmi korlátozások. Ez a sablon a Chevereto-t a MariaDB-vel (tartalmi metaadatokhoz) és a Redis-szel (gyors munkamenet- és gyorsítótár-tároláshoz) együtt tartalmazza. A Traefik automatikusan kezeli a HTTPS útválasztást. Így a platform percek alatt készen áll az első feltöltés fogadására.
A Chevereto főbb funkciói
Kép- és videómegosztás
Képeket és videókat tárolhat miniatűrökkel, beágyazott lejátszókkal és közvetlen linkekkel, amelyek bármely platformon megoszthatók.
Albumok és címkék
Rendszerezze a tartalmat albumokba, és címkékkel kategorizálja a feltöltéseket, hogy a látogatók böngészhessék és kereshessenek egy növekvő média könyvtárban.
Felhasználói fiókok és szerepkörök
A regisztrált felhasználók profilokat, kétfaktoros hitelesítést és az admin panelen keresztül kezelhető szerepkör alapú engedélyeket kapnak.
Adatvédelmi vezérlők
A feltöltésenkénti adatvédelmi beállítások segítségével a tulajdonosok nyilvános, privát vagy jelszóval védettként jelölhetik meg a tartalmat, hogy az bármilyen megosztási forgatókönyvhöz illeszkedjen.
Többnyelvű felület
Közösséget indíthat 30+ támogatott nyelv bármelyikén anélkül, hogy további csomagokat vagy témákat telepítene.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Chevereto szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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