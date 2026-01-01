A GNS3 (Graphical Network Simulator-3) egy nyílt forráskódú hálózati emulációs platform, amelyet hálózati mérnökök, diákok és minősítési oktatók használnak világszerte. Lehetővé teszi komplex, több gyártós hálózati topológiák építését valódi Cisco IOS, Juniper és más gyártói képek, valamint könnyű virtuális eszközök felhasználásával, mindezt fizikai hardver nélkül.

A GNS3 Server futtatása egy VPS-en állandóvá és bármely böngészőből elérhetővé teszi a laborodat. A projektek, eszközképek és topológiák tartós, elnevezett köteteken tárolódnak, így a munkád túléli a konténer újraindításokat. A mellékelt webes felhasználói felület közvetlenül csatlakozik a szerver API-hoz a 3080-as porton. Ezáltal teljes értékű, húzd és ejtsd topológia szerkesztőt kapsz bármely böngészőből, bármilyen eszközön.