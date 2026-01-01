GNS3 szerver telepítése egyetlen kattintással.
Open-source hálózati topológia emulátor böngészőből elérhető felülettel, virtuális hálózati laborok tervezésére és szimulálására.
Válasszon VPS csomagot a GNS3 Server szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a GNS3 Server
A GNS3 (Graphical Network Simulator-3) egy nyílt forráskódú hálózati emulációs platform, amelyet hálózati mérnökök, diákok és minősítési oktatók használnak világszerte. Lehetővé teszi komplex, több gyártós hálózati topológiák építését valódi Cisco IOS, Juniper és más gyártói képek, valamint könnyű virtuális eszközök felhasználásával, mindezt fizikai hardver nélkül.
A GNS3 Server futtatása egy VPS-en állandóvá és bármely böngészőből elérhetővé teszi a laborodat. A projektek, eszközképek és topológiák tartós, elnevezett köteteken tárolódnak, így a munkád túléli a konténer újraindításokat. A mellékelt webes felhasználói felület közvetlenül csatlakozik a szerver API-hoz a 3080-as porton. Ezáltal teljes értékű, húzd és ejtsd topológia szerkesztőt kapsz bármely böngészőből, bármilyen eszközön.
A GNS3 Server főbb funkciói
Több gyártós emuláció
Futtasson valódi Cisco IOS, Juniper és más gyártói képeket nyílt forráskódú eszközökkel együtt, ugyanabban a topológiában, fizikai hardver nélkül.
Böngészőből elérhető UI
A mellékelt webes felület egy fogd és vidd topológia tervezőt biztosít, amely bármely böngészőből elérhető, és nem igényel asztali klienst.
Laboratóriumi perzisztens tárhely
Projektek, eszközlemezképek és topológiafájlok elnevezett kötetekben tárolódnak, így a munkája megmarad a konténer újraindítások és frissítések során.
REST API
A dokumentált REST API a 3080-as porton lehetővé teszi a topológia-kiépítés, a csomópont-kezelés és a labor életciklus-műveleteinek automatizálását szkriptekből vagy CI pipeline-okból.
Eszközkönyvtár
Importáljon előre elkészített készüléksablonokat routerekhez, switchekhez, tűzfalakhoz és Linux hosztokhoz, hogy gyorsan építhessen valósághű laborokat kézi konfiguráció nélkül.
VPCS és Docker csomópontok
A beépített VPCS könnyűsúlyú PC szimuláció és a natív Docker konténer támogatás lehetővé teszi, hogy végpontokat és alkalmazásszervereket adjon hozzá bármely topológiához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GNS3 Server szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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