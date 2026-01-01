Telepítse a Medusát egyetlen kattintással.
Automatikus videókönyvtár kezelő tévéműsorokhoz — letölti az új epizódokat abban a pillanatban, ahogy megjelennek az indexelőkön.
Válasszon VPS csomagot a Medusa szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Medusa
A Medusa egy régóta futó, közösség által karbantartott automatizálási szerver tévéműsor-könyvtárakhoz. Nyomon követi az Ön által követett műsorokat. Figyeli az Usenet indexelőket és torrent trackereket az új epizódok megjelenéséért. Letölti a megfelelő fájlokat a meglévő letöltőjén keresztül, majd átnevezi, címkézi és áthelyezi őket a könyvtárába. Mindezt egy kifinomult webes felhasználói felület vezérli, amelyet a SickBeard és a SickChill ihletett.
A Medusa saját tárhelyen való üzemeltetése egy VPS-en biztosítja, hogy a tévéautomatizálás 24/7-ben fusson. Így az epizódok percekkel a megjelenés után megjelennek a könyvtárában. Természetesen párosítható a Plex-szel, a Jellyfinnel, az Embyvel és a szélesebb Servarr ökoszisztémával. Gyakorlatilag minden Newznab és Torznab indexelővel működik, natív bővítményeken keresztül.
A Medusa főbb funkciói
Műsor- és epizódkövetés
Műsorok hozzáadása a TVDB-ről, TVMaze-ről vagy IMDb-ről, és a Medusa minden évadot figyel az új epizódokért, ahogy megjelennek az indexelőkön.
Minőségi preferencia profilok
Műsoronként határozza meg a minőségi, felbontási, kodek és nyelvi beállításokat, hogy több jelölt megjelenése esetén a megfelelő kiadás nyerjen.
Natív indexelő támogatás
Beépített bővítmények Newznab és Torznab indexelőkhöz, valamint közvetlen támogatás NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge és rTorrent számára.
Feliratkeresés
Minden letöltés után az OpenSubtitles, Addic7ed és Podnapisi oldalakon keres megfelelő feliratokat az Ön által preferált nyelveken.
Utófeldolgozási automatizálás
Átnevezi, címkézi és áthelyezi a letöltött fájlokat Plex/Jellyfin/Emby-kompatibilis mappastruktúrákba, kézi rendezés nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Medusa szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.