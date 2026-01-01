A Medusa egy régóta futó, közösség által karbantartott automatizálási szerver tévéműsor-könyvtárakhoz. Nyomon követi az Ön által követett műsorokat. Figyeli az Usenet indexelőket és torrent trackereket az új epizódok megjelenéséért. Letölti a megfelelő fájlokat a meglévő letöltőjén keresztül, majd átnevezi, címkézi és áthelyezi őket a könyvtárába. Mindezt egy kifinomult webes felhasználói felület vezérli, amelyet a SickBeard és a SickChill ihletett.

A Medusa saját tárhelyen való üzemeltetése egy VPS-en biztosítja, hogy a tévéautomatizálás 24/7-ben fusson. Így az epizódok percekkel a megjelenés után megjelennek a könyvtárában. Természetesen párosítható a Plex-szel, a Jellyfinnel, az Embyvel és a szélesebb Servarr ökoszisztémával. Gyakorlatilag minden Newznab és Torznab indexelővel működik, natív bővítményeken keresztül.