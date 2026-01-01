A MySpeed egy könnyű, saját üzemeltetésű sebességmérő és megfigyelő eszköz, amely folyamatosan nyomon követi az internetkapcsolat teljesítményét. Automatizált sebességteszteket futtat egy konfigurálható ütemezés szerint az Ookla, a LibreSpeed vagy a Cloudflare segítségével. Az eredményeket helyben tárolja egy SQLite adatbázisban, így elemezheti a trendeket napok, hetek és hónapok során.

A nyers méréseken túl a MySpeed interaktív diagramokat és konfigurálható adatmegőrzési szabályzatot kínál. Állapotellenőrzési értesítéseket biztosít e-mailben, Signal, WhatsApp vagy Telegram útján. Emellett opcionális Prometheus metrikákat is nyújt a meglévő megfigyelhetőségi rendszerekbe való integráláshoz. Minden adat a saját szerverén marad – nincs harmadik féltől származó analitika, nincs felhőfüggőség és nincsenek tesztenkénti díjak.