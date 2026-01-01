Telepítse a MySpeedet egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett internetes sebességteszt-követő, amely automatizált teszteket futtat és idővel megjeleníti a kapcsolati előzményeit.
Válasszon VPS csomagot a MySpeed szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MySpeed
A MySpeed egy könnyű, saját üzemeltetésű sebességmérő és megfigyelő eszköz, amely folyamatosan nyomon követi az internetkapcsolat teljesítményét. Automatizált sebességteszteket futtat egy konfigurálható ütemezés szerint az Ookla, a LibreSpeed vagy a Cloudflare segítségével. Az eredményeket helyben tárolja egy SQLite adatbázisban, így elemezheti a trendeket napok, hetek és hónapok során.
A nyers méréseken túl a MySpeed interaktív diagramokat és konfigurálható adatmegőrzési szabályzatot kínál. Állapotellenőrzési értesítéseket biztosít e-mailben, Signal, WhatsApp vagy Telegram útján. Emellett opcionális Prometheus metrikákat is nyújt a meglévő megfigyelhetőségi rendszerekbe való integráláshoz. Minden adat a saját szerverén marad – nincs harmadik féltől származó analitika, nincs felhőfüggőség és nincsenek tesztenkénti díjak.
A MySpeed főbb funkciói
Automatizált sebességtesztek
Ütemezzen ismétlődő teszteket cron kifejezésekkel, így a kapcsolat minőségét folyamatosan figyelemmel kísérik kézi beavatkozás nélkül.
Több tesztszolgáltató
Válasszon az Ookla, a LibreSpeed és a Cloudflare közül sebességteszt backendként, hogy pontos, összehasonlítható eredményeket kapjon a megbízható szolgáltatótól.
Előzménydiagramok
Vizualizálja a letöltési, feltöltési és ping trendeket konfigurálható időtartományokban, hogy észlelje a romlási mintákat, és számon kérje internetszolgáltatóját.
Egészségügyi értesítések
Értesítéseket kaphat e-mailben, Signalon, WhatsAppon vagy Telegramon, amikor a kapcsolata a meghatározott küszöbértékek alá esik.
Prometheus metrics
Exportálja a sebességteszt eredményeit Prometheus metrikaként, hogy integrálhassa a Grafana irányítópultjaival az egyéb infrastruktúra-felügyelete mellett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MySpeed szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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További telepíthető alkalmazások
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