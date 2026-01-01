Akár 69% kedvezmény a Scoold szolgáltatásra

Telepítse a Scooldot egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett, Stack Overflow-szerű kérdés-válasz platform csapatoknak, osztálytermeknek és belső tudásmegosztásra.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Scooldot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Scoold szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Scoold

A Scoold egy nyílt forráskódú kérdés-válasz és tudásmegosztó platform. A Stack Overflow inspirálta, és kifejezetten csapatok, iskolák, valamint szervezetek számára készült. Strukturált helyet biztosít a kérdések, válaszok és a belső tudás rögzítésére. Az egyetlen JAR Spring Boot frontend a Para backenddel párosul. Ez kezeli a hitelesítést, a keresést és az adatmegőrzést. A telepítés során egy beágyazott H2 tárolóval együtt érkezik. Ez az első indításkor azonnal használható.

A Scoold saját üzemeltetése minden kérdést, választ, szavazatot és felhasználói azonosítót a saját VPS-én tart. Így elkerülhető egy harmadik féltől származó SaaS kérdés-válasz szolgáltatás. Nincsenek felhasználónkénti díjak. Nincs szállítói függőség a tudásbázisánál. Az Apache 2.0 licenc lehetővé teszi a szavazási szabályok, jelvények, terek és hitelesítési szolgáltatók finomhangolását. Így azok illeszkednek csapata tényleges működéséhez.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Scoold főbb funkciói

Stack Overflow munkafolyamat

A szavazás, az elfogadott válaszok, a hírnév, a jelvények és a címkék révén a hozzájárulók ugyanazt az ismerős kérdés-válasz folyamatot használhatják, mint a nyilvános Stack Overflow. Ezáltal az új csapattagoknak nincs tanulási görbéjük.

Terek csapatoknak

Csoportosítsa a kérdéseket és a felhasználókat elkülönített terekbe, így a mérnöki, támogatási és HR osztály egyetlen Scoold telepítést oszthat meg anélkül, hogy a tartalmuk összekeveredne.

Csomagolt Para backend

A Para alkalmazásszerver a Scoold mellett van telepítve, és az első indításkor automatikusan inicializálódik. Így a hitelesítés, a keresés és a tárolás külön beállítás nélkül azonnal működik.

Közösségi és LDAP bejelentkezés

Jelentkezzen be Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP vagy e-mail és jelszóval. Válassza ki a szervezetében már használt identitásszolgáltatókat, egyedi hitelesítési kód írása nélkül.

Markdown jelölés és kódblokkok

A GitHub-ízű markdown szintaxiskiemelt kódrészletekkel, táblázatokkal, feladatlistákkal és emojikkal a Scoold ideális a mérnöki csapatoknak technikai problémák és megoldások dokumentálásához.

REST API és webhooks

Az OpenAPI 3.0 REST interfész és az aláírt webhookok segítségével szkriptelhetők a jelentések, importálhatók a régi Q&A tartalmak és integrálható a Scoold chatbe, Zapierbe vagy saját automatizálásba.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Scoold szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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