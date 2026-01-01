A Scoold egy nyílt forráskódú kérdés-válasz és tudásmegosztó platform. A Stack Overflow inspirálta, és kifejezetten csapatok, iskolák, valamint szervezetek számára készült. Strukturált helyet biztosít a kérdések, válaszok és a belső tudás rögzítésére. Az egyetlen JAR Spring Boot frontend a Para backenddel párosul. Ez kezeli a hitelesítést, a keresést és az adatmegőrzést. A telepítés során egy beágyazott H2 tárolóval együtt érkezik. Ez az első indításkor azonnal használható.

A Scoold saját üzemeltetése minden kérdést, választ, szavazatot és felhasználói azonosítót a saját VPS-én tart. Így elkerülhető egy harmadik féltől származó SaaS kérdés-válasz szolgáltatás. Nincsenek felhasználónkénti díjak. Nincs szállítói függőség a tudásbázisánál. Az Apache 2.0 licenc lehetővé teszi a szavazási szabályok, jelvények, terek és hitelesítési szolgáltatók finomhangolását. Így azok illeszkednek csapata tényleges működéséhez.