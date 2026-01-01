Telepítse a Scooldot egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett, Stack Overflow-szerű kérdés-válasz platform csapatoknak, osztálytermeknek és belső tudásmegosztásra.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Scoold
A Scoold egy nyílt forráskódú kérdés-válasz és tudásmegosztó platform. A Stack Overflow inspirálta, és kifejezetten csapatok, iskolák, valamint szervezetek számára készült. Strukturált helyet biztosít a kérdések, válaszok és a belső tudás rögzítésére. Az egyetlen JAR Spring Boot frontend a Para backenddel párosul. Ez kezeli a hitelesítést, a keresést és az adatmegőrzést. A telepítés során egy beágyazott H2 tárolóval együtt érkezik. Ez az első indításkor azonnal használható.
A Scoold saját üzemeltetése minden kérdést, választ, szavazatot és felhasználói azonosítót a saját VPS-én tart. Így elkerülhető egy harmadik féltől származó SaaS kérdés-válasz szolgáltatás. Nincsenek felhasználónkénti díjak. Nincs szállítói függőség a tudásbázisánál. Az Apache 2.0 licenc lehetővé teszi a szavazási szabályok, jelvények, terek és hitelesítési szolgáltatók finomhangolását. Így azok illeszkednek csapata tényleges működéséhez.
A Scoold főbb funkciói
Stack Overflow munkafolyamat
A szavazás, az elfogadott válaszok, a hírnév, a jelvények és a címkék révén a hozzájárulók ugyanazt az ismerős kérdés-válasz folyamatot használhatják, mint a nyilvános Stack Overflow. Ezáltal az új csapattagoknak nincs tanulási görbéjük.
Terek csapatoknak
Csoportosítsa a kérdéseket és a felhasználókat elkülönített terekbe, így a mérnöki, támogatási és HR osztály egyetlen Scoold telepítést oszthat meg anélkül, hogy a tartalmuk összekeveredne.
Csomagolt Para backend
A Para alkalmazásszerver a Scoold mellett van telepítve, és az első indításkor automatikusan inicializálódik. Így a hitelesítés, a keresés és a tárolás külön beállítás nélkül azonnal működik.
Közösségi és LDAP bejelentkezés
Jelentkezzen be Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP vagy e-mail és jelszóval. Válassza ki a szervezetében már használt identitásszolgáltatókat, egyedi hitelesítési kód írása nélkül.
Markdown jelölés és kódblokkok
A GitHub-ízű markdown szintaxiskiemelt kódrészletekkel, táblázatokkal, feladatlistákkal és emojikkal a Scoold ideális a mérnöki csapatoknak technikai problémák és megoldások dokumentálásához.
REST API és webhooks
Az OpenAPI 3.0 REST interfész és az aláírt webhookok segítségével szkriptelhetők a jelentések, importálhatók a régi Q&A tartalmak és integrálható a Scoold chatbe, Zapierbe vagy saját automatizálásba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Scoold szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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