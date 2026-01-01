Telepítse a ScyllaDB-t egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű NoSQL adatbázis, amely közvetlenül kompatibilis az Apache Cassandra és az Amazon DynamoDB rendszerekkel.
Válasszon VPS csomagot a ScyllaDB szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ScyllaDB
A ScyllaDB egy nyílt forráskódú, elosztott, széles oszlopú NoSQL adatbázis, amely C++ nyelven íródott a Seastar shard-per-core keretrendszeren. Natívan támogatja a Cassandra Query Language (CQL) és az Amazon DynamoDB API-t. Így a meglévő Cassandra és DynamoDB alkalmazások kódmódosítás nélkül csatlakozhatnak. Mindeközben a hardver töredékén futnak.
A ScyllaDB saját VPS-en történő üzemeltetése előre jelezhető, egy számjegyű milliszekundumos késleltetést biztosít az alkalmazásoknak. Ez idősoros, IoT, üzenetküldési, csalásfelderítési és felhasználói profil-munkaterhelésekhez ideális. Nincs műveletenkénti díjszabás, és nincsenek olvasási/írási kapacitáskorlátok. Emellett elkerülhető a gyártói függőség egy menedzselt Cassandra vagy DynamoDB réteghez.
A ScyllaDB főbb funkciói
Cassandra kompatibilis
Natívan támogatja a CQL-t és támogat minden Cassandra illesztőprogramot, így a meglévő Cassandra alkalmazások csak a gazdagép címének megváltoztatásával csatlakoznak.
DynamoDB API
A beépített Alternator interfész elfogadja az Amazon DynamoDB vezetékes protokollt, lehetővé téve a DynamoDB kliensek számára, hogy módosítás nélkül fussanak saját üzemeltetésű infrastruktúrán.
Shard-Per-Core motor
A Seastar keretrendszer minden CPU maghoz egy shardot rögzít a zárolásmentes, megosztásmentes végrehajtáshoz, amely terhelés alatt telíti az összes magot.
Beépített Prometheus metrikák
A natív /metrics végpont több száz adatbázis belső adatát teszi elérhetővé a Prometheus, a Grafana és a ScyllaDB Monitoring Stack számára.
Sorszintű engedélyezés
A CassandraAuthorizer szerepkörönkénti engedélyeket érvényesít a keyspace-ekre, táblákra és sorokra, így minden alkalmazás a szükséges legkevesebb jogosultsággal csatlakozik.
Lineárisan skálázható
Adjon hozzá csomópontokat az átviteli sebesség és a tárolás horizontális skálázásához — a fürtök rendszeresen több tucat csomópontot foglalnak magukba, másodpercenként több millió műveletet kiszolgálva.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ScyllaDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.