A ScyllaDB egy nyílt forráskódú, elosztott, széles oszlopú NoSQL adatbázis, amely C++ nyelven íródott a Seastar shard-per-core keretrendszeren. Natívan támogatja a Cassandra Query Language (CQL) és az Amazon DynamoDB API-t. Így a meglévő Cassandra és DynamoDB alkalmazások kódmódosítás nélkül csatlakozhatnak. Mindeközben a hardver töredékén futnak.

A ScyllaDB saját VPS-en történő üzemeltetése előre jelezhető, egy számjegyű milliszekundumos késleltetést biztosít az alkalmazásoknak. Ez idősoros, IoT, üzenetküldési, csalásfelderítési és felhasználói profil-munkaterhelésekhez ideális. Nincs műveletenkénti díjszabás, és nincsenek olvasási/írási kapacitáskorlátok. Emellett elkerülhető a gyártói függőség egy menedzselt Cassandra vagy DynamoDB réteghez.