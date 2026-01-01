A Perplexica egy nyílt forráskódú, AI-alapú válaszadó motor, amely teljes egészében a saját hardverén fut.

Keres az interneten, és pontos válaszokat szintetizál hivatkozott forrásokkal. Támogatja mind a helyi LLM-eket az Ollama-n keresztül, mind az olyan felhőszolgáltatókat, mint az OpenAI, a Claude és a Groq. Így Ön választhatja ki azt a modellt, amely megfelel az adatvédelmi és teljesítménybeli igényeinek.

A Perplexica saját üzemeltetése minden keresési lekérdezést privátan tart a szerverén.

A felhőalapú AI keresőtermékekkel ellentétben nincs használatkövetés, nincs harmadik fél általi lekérdezésnaplózás, és nincsenek előfizetési díjak. Csak gyors, hivatkozott válaszokat kap, amelyek teljes mértékben az Ön irányítása alatt állnak.