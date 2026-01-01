Telepítse a Perplexicát egyetlen kattintással.
Adatvédelemre fókuszáló AI keresőmotor, amely ötvözi az internetes tudást a helyi LLM-ekkel és hivatkozott válaszokat ad anélkül, hogy nyomon követné a lekérdezéseit.
Válasszon VPS csomagot a Perplexica szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Perplexica
A Perplexica egy nyílt forráskódú, AI-alapú válaszadó motor, amely teljes egészében a saját hardverén fut.
Keres az interneten, és pontos válaszokat szintetizál hivatkozott forrásokkal. Támogatja mind a helyi LLM-eket az Ollama-n keresztül, mind az olyan felhőszolgáltatókat, mint az OpenAI, a Claude és a Groq. Így Ön választhatja ki azt a modellt, amely megfelel az adatvédelmi és teljesítménybeli igényeinek.
A Perplexica saját üzemeltetése minden keresési lekérdezést privátan tart a szerverén.
A felhőalapú AI keresőtermékekkel ellentétben nincs használatkövetés, nincs harmadik fél általi lekérdezésnaplózás, és nincsenek előfizetési díjak. Csak gyors, hivatkozott válaszokat kap, amelyek teljes mértékben az Ön irányítása alatt állnak.
A Perplexica főbb funkciói
Hivatkozott AI válaszok
Minden válasz forráslinkeket tartalmaz, így ellenőrizheti az információkat és mélyebbre áshat anélkül, hogy vakon megbízna az AI által generált tartalomban.
Helyi LLM támogatás
Csatlakoztassa az Ollamát, hogy nyílt forráskódú modelleket futtasson teljesen a saját hardverén, anélkül, hogy bármilyen adatot küldene külső szolgáltatásoknak.
Több szolgáltatós rugalmasság
Váltson az OpenAI, Claude, Groq és más felhőszolgáltatók között egyetlen felületről a költségek és a képességek egyensúlyozásához.
Teljes körű keresési adatvédelem
Minden lekérdezés a VPS-én marad – nincs megosztott keresési előzmény hirdetési hálózatokkal vagy analitikai platformokkal, amelyek nyomon követik a viselkedését.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Perplexica szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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