A Swing Music a kereskedelmi szolgáltatások streaming minőségű élményét nyújtja személyes hanggyűjteményének — előfizetési díjak, licenckorlátozások és hangtömörítés nélkül. Automatikusan beolvassa a zenemappáit, kinyeri a metaadatokat, és mindent előadó, album és műfaj szerint rendszerez. Ehhez egy kifinomult webes felületet használ. Ez tartalmazza az albumborítókat, dalszöveg-megjelenítést és a hallgatási előzményei alapján generált személyre szabott napi mixeket.

A saját VPS-en történő üzemeltetés megbízható távoli hozzáférést biztosít a könyvtárához bárhonnan. Ehhez nem kell az otthoni feltöltési sebességtől vagy dinamikus IP-címektől függnie. A FLAC és veszteségmentes formátumok natívan lejátszhatók, így a hanghűség soha nem sérül. A többfelhasználós profilok azt jelentik, hogy az egész család megoszthat egy könyvtárat, miközben külön hallgatási előzményeket tart fenn.