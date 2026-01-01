Telepítse a Swing Music-ot egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű zenei streaming szerver Spotify-szerű felülettel személyes audio gyűjteményéhez, napi mixekhez, dalszövegekhez és FLAC támogatással.
Válasszon VPS csomagot a Swing Music szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Swing Music
A Swing Music a kereskedelmi szolgáltatások streaming minőségű élményét nyújtja személyes hanggyűjteményének — előfizetési díjak, licenckorlátozások és hangtömörítés nélkül. Automatikusan beolvassa a zenemappáit, kinyeri a metaadatokat, és mindent előadó, album és műfaj szerint rendszerez. Ehhez egy kifinomult webes felületet használ. Ez tartalmazza az albumborítókat, dalszöveg-megjelenítést és a hallgatási előzményei alapján generált személyre szabott napi mixeket.
A saját VPS-en történő üzemeltetés megbízható távoli hozzáférést biztosít a könyvtárához bárhonnan. Ehhez nem kell az otthoni feltöltési sebességtől vagy dinamikus IP-címektől függnie. A FLAC és veszteségmentes formátumok natívan lejátszhatók, így a hanghűség soha nem sérül. A többfelhasználós profilok azt jelentik, hogy az egész család megoszthat egy könyvtárat, miközben külön hallgatási előzményeket tart fenn.
A Swing Music főbb funkciói
Veszteségmentes hang streamelés
Natívan streameli a FLAC és egyéb veszteségmentes formátumokat átkódolás vagy tömörítés nélkül, megőrizve felvételei teljes hangminőségét.
Napi mixek
A hallgatási előzmények alapján személyre szabott lejátszási listákat generál, amelyek felszínre hozzák a régóta nem hallgatott albumokat, frissen tartva a könyvtáradat.
Dalszöveg megjelenítés
Szinkronizált dalszövegeket jelenít meg lejátszás közben, így követheted a szöveget anélkül, hogy külön alkalmazásra vagy böngészőfülre kellene váltanod.
Last.fm scrobbelés
Automatikusan naplózza a Last.fm-re az összes lejátszott zeneszámot, naprakészen tartva hallgatási statisztikáit és zenei ajánlásait.
Többfelhasználós profilok
Minden felhasználó fenntartja saját hallgatási előzményeit, kedvenceit és ajánlásait, miközben megosztja ugyanazt a zenei könyvtárat a szerveren.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Swing Music szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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