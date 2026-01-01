A pgBackWeb egy nyílt forráskódú PostgreSQL biztonsági mentés kezelő, amely webes felülettel rendelkezik. Ezen keresztül ütemezheti, futtathatja és felügyelheti a biztonsági mentési feladatokat több adatbázison és tárolási célhelyen. A parancssori eszközök shell szkriptelési ismereteket igényelnek. A pgBackWeb ezzel szemben lehetővé teszi az ütemezések, megőrzési szabályzatok és tárolási célhelyek teljes körű konfigurálását böngészőn keresztül.

A pgBackWeb saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja a biztonsági mentési konfigurációt és az adatbázis hitelesítő adatokat. Minden tárolt hitelesítő adatot az Ön által megadott kulccsal titkosítunk. A biztonsági mentéseket az Ön tulajdonában lévő tárhelyre mentjük. Ez lehet helyi lemez vagy az Ön által konfigurált S3-kompatibilis objektumtároló.