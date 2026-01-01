Telepítse a pgBackWeb-et egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú webes felület PostgreSQL biztonsági mentések ütemezéséhez és felügyeletéhez több adatbázisban és tárolási célhelyre.
Válasszon VPS csomagot a pgBackWeb szolgáltatáshoz
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Erre jó a pgBackWeb
A pgBackWeb egy nyílt forráskódú PostgreSQL biztonsági mentés kezelő, amely webes felülettel rendelkezik. Ezen keresztül ütemezheti, futtathatja és felügyelheti a biztonsági mentési feladatokat több adatbázison és tárolási célhelyen. A parancssori eszközök shell szkriptelési ismereteket igényelnek. A pgBackWeb ezzel szemben lehetővé teszi az ütemezések, megőrzési szabályzatok és tárolási célhelyek teljes körű konfigurálását böngészőn keresztül.
A pgBackWeb saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja a biztonsági mentési konfigurációt és az adatbázis hitelesítő adatokat. Minden tárolt hitelesítő adatot az Ön által megadott kulccsal titkosítunk. A biztonsági mentéseket az Ön tulajdonában lévő tárhelyre mentjük. Ez lehet helyi lemez vagy az Ön által konfigurált S3-kompatibilis objektumtároló.
A pgBackWeb főbb funkciói
Több adatbázis támogatása
Csatlakoztasson és ütemezzen biztonsági mentéseket több PostgreSQL adatbázishoz egyetlen vezérlőpultról, adatbázisonkénti külön konfigurációs fájlok nélkül.
S3-kompatibilis tárhely
Küldje a biztonsági mentés archívumait AWS S3-ra, Backblaze B2-re, Cloudflare R2-re, MinIO-ra, vagy bármilyen S3-kompatibilis végpontra a helyi tárhely mellett.
Ütemezett biztonsági mentési feladatok
Határozzon meg ismétlődő biztonsági mentési ütemezéseket konfigurálható megőrzési szabályzatokkal a régi archívumok automatikus eltávolításához és a tárolási költségek szabályozásához.
Titkosított hitelesítő adatok
Az összes adatbázis jelszót és tárhely hozzáférési kulcsot titkosítjuk nyugalmi állapotban, az Ön által ellenőrzött privát kulcs használatával — soha nem tároljuk egyszerű szövegként.
Mentéselőzmények nyomon követése
Minden biztonsági mentés futása naplózódik státusszal, időtartammal és fájlmérettel, így azonnal tudja, ha egy feladat meghiúsul.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a pgBackWeb szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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