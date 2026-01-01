Telepítse a StarRocksot egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű analitikai adatbázis, amely másodperc alatti lekérdezéseket tesz lehetővé petabájt méretű adatokon.
Válasszon VPS csomagot a StarRocks szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a StarRocks
A StarRocks egy következő generációs analitikus adattárház, amely masszívan párhuzamos feldolgozási (MPP) architektúrával és teljesen vektorizált végrehajtó motorral másodperc alatti lekérdezési válaszidőt biztosít. Valós idejű analitikára, többdimenziós elemzésre és nagymértékben párhuzamos munkaterhelésekre tervezve gigabájtoktól petabájtokig terjedő adathalmazokat kezel a lekérdezési sebesség feláldozása nélkül. Intelligens materializált nézetek automatikusan frissülnek az adatbetöltéskor, és transzparens módon kerülnek kiválasztásra a lekérdezés idején. Eközben egy teljesen testreszabott költségalapú optimalizáló hatékony végrehajtási terveket biztosít komplex illesztések és aggregációk esetén.
A MySQL protokollal kompatibilis StarRocks natívan csatlakozik a BI eszközökhöz, mint például az Apache Superset, a Grafana és a Tableau, további illesztőprogramok nélkül. Támogatja a külső adattavak közvetlen lekérdezését, beleértve az Apache Hive-ot, az Iceberget, a Delta Lake-et és a Hudi-t. Integrálódik a Kafkával, a Flinkkel és a Sparkkal a streamelt adatbetöltéshez. Mindezt egyetlen, teljes mértékben Ön által felügyelt, saját üzemeltetésű példányról teszi.
A StarRocks főbb funkciói
Másodperc alatti lekérdezések
A vektorizált végrehajtó motor és az intelligens költségalapú optimalizáló másodperc alatti analitikát biztosít hatalmas adathalmazokon, előzetes aggregáció vagy adatkockázás nélkül.
Valós idejű adatbetöltés
Az elsődleges kulcs modell támogatja a nagy átviteli sebességű upsert-eket és pontszerű lekérdezéseket, lehetővé téve az egyidejű adatbetöltést és lekérdezés-végrehajtást méretezhetően.
Data Lake lekérdezések
Lekérdezheti az Apache Hive, Iceberg, Delta Lake és Hudi táblákat közvetlenül külső katalógusok használatával — nincs szükség adatmigrációra vagy ETL-folyamatokra.
MySQL kompatibilis
Csatlakoztasson bármilyen MySQL klienst, BI eszközt vagy adatfolyamot közvetlenül a StarRocks-hoz a szabványos MySQL protokoll használatával, extra illesztőprogramok nélkül.
Materializált nézetek
Az intelligens materializált nézetek automatikusan frissülnek adatváltozások esetén és átláthatóan újrahasznosulnak lekérdezéskor az irányítópultok és jelentések felgyorsítására.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a StarRocks szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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