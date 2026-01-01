A StarRocks egy következő generációs analitikus adattárház, amely masszívan párhuzamos feldolgozási (MPP) architektúrával és teljesen vektorizált végrehajtó motorral másodperc alatti lekérdezési válaszidőt biztosít. Valós idejű analitikára, többdimenziós elemzésre és nagymértékben párhuzamos munkaterhelésekre tervezve gigabájtoktól petabájtokig terjedő adathalmazokat kezel a lekérdezési sebesség feláldozása nélkül. Intelligens materializált nézetek automatikusan frissülnek az adatbetöltéskor, és transzparens módon kerülnek kiválasztásra a lekérdezés idején. Eközben egy teljesen testreszabott költségalapú optimalizáló hatékony végrehajtási terveket biztosít komplex illesztések és aggregációk esetén.

A MySQL protokollal kompatibilis StarRocks natívan csatlakozik a BI eszközökhöz, mint például az Apache Superset, a Grafana és a Tableau, további illesztőprogramok nélkül. Támogatja a külső adattavak közvetlen lekérdezését, beleértve az Apache Hive-ot, az Iceberget, a Delta Lake-et és a Hudi-t. Integrálódik a Kafkával, a Flinkkel és a Sparkkal a streamelt adatbetöltéshez. Mindezt egyetlen, teljes mértékben Ön által felügyelt, saját üzemeltetésű példányról teszi.