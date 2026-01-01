Az Audiobookshelf egy átfogó, saját üzemeltetésű médiaszerver, amelyet kifejezetten hangoskönyvekhez, podcastokhoz és e-könyvekhez építettek. Biztosít egy Progressive Web Appot, amely bármely böngészőből elérhető, valamint natív iOS és Android alkalmazásokat offline hallgatási támogatással. A platform menet közben streameli az összes hangformátumot, automatikusan lekéri a metaadatokat és a borítóképeket, és szinkronban tartja az egyéni lejátszási előrehaladást az összes eszközön minden felhasználó számára.

A saját üzemeltetés teljes irányítást biztosít a média könyvtára felett – nincs előfizetési díj, nincsenek fájlméret-korlátok és nincs szolgáltatói függőség. A podcast automatikus letöltés, az RSS-hírcsatorna generálás, a fejezetkezelés és a hangfájl-összevonó eszközök az Audiobookshelf-et a kereskedelmi hangoskönyv-platformok teljes értékű helyettesítőjévé teszik, miközben hallgatási szokásait és megvásárolt tartalmát teljesen privátan tartja.