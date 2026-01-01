Telepítse az Audiobookshelf-et egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű hangoskönyv és podcast szerver többfelhasználós támogatással, offline mobilalkalmazásokkal és automatikus metaadat-lekéréssel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Audiobookshelf
Az Audiobookshelf egy átfogó, saját üzemeltetésű médiaszerver, amelyet kifejezetten hangoskönyvekhez, podcastokhoz és e-könyvekhez építettek. Biztosít egy Progressive Web Appot, amely bármely böngészőből elérhető, valamint natív iOS és Android alkalmazásokat offline hallgatási támogatással. A platform menet közben streameli az összes hangformátumot, automatikusan lekéri a metaadatokat és a borítóképeket, és szinkronban tartja az egyéni lejátszási előrehaladást az összes eszközön minden felhasználó számára.
A saját üzemeltetés teljes irányítást biztosít a média könyvtára felett – nincs előfizetési díj, nincsenek fájlméret-korlátok és nincs szolgáltatói függőség. A podcast automatikus letöltés, az RSS-hírcsatorna generálás, a fejezetkezelés és a hangfájl-összevonó eszközök az Audiobookshelf-et a kereskedelmi hangoskönyv-platformok teljes értékű helyettesítőjévé teszik, miközben hallgatási szokásait és megvásárolt tartalmát teljesen privátan tartja.
A Audiobookshelf főbb funkciói
Többfelhasználós haladás szinkronizálása
Minden felhasználó fenntartja a független lejátszási előrehaladást, amely szinkronizálódik a böngésző és a mobil eszközök között, így ideális családi vagy háztartási megosztásra.
Offline mobilalkalmazások
Natív iOS és Android alkalmazások lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy tartalmat töltsenek le hallgatáshoz internetkapcsolat nélkül, ideális ingázáshoz és utazáshoz.
Automatikus metaadat-lekérés
Borítóképek és metaadatok automatikusan letöltődnek az Audible, Google Books, iTunes és egyéb forrásokból, így a könyvtárad manuális erőfeszítés nélkül is rendezettnek tűnik.
Podcast kezelés
Feliratkozhat podcastokra, automatikusan letöltheti az új epizódokat és privát RSS-hírcsatornákat generálhat, így bármelyik podcastlejátszóban hallgathatja, amit már használ.
Fejezet eszközök
Szerkeszd és keresd meg a fejezetadatokat az Audnexus API-n keresztül, majd ágyazd be a frissített metaadatokat közvetlenül a hangfájlokba a pontos fejezet navigáció érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Audiobookshelf szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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