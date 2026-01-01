Telepítse az Agenta-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú LLMOps platform, amely egyesíti a prompt engineeringet, az értékelést és a megfigyelhetőséget egy egységes munkaterületen.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Agenta
Az Agenta egy végpontok közötti LLMOps platform, amely egyesíti a munkafolyamatokat az éles LLM alkalmazások üzembe helyezéséhez. A csapatok arra használják, hogy promptokat iteráljanak egy egymás melletti játszótéren. Verziózzák a konfigurációkat, automatizált értékeléseket futtatnak tesztkészletek ellen. Az élő kéréseket teljes megfigyelhetőséggel követik nyomon — mindezt ugyanarról az interfészről.
A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés a promptokat, az értékelési adatkészleteket és a nyomkövetési adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Nincsenek felhasználónkénti díjak, nincsenek tokenkvóták a nyomkövetéseken. Teljes szabadságot élvezhet bármely LLM szolgáltató integrálására a mellékelt SDK és proxy szolgáltatásokon keresztül.
A Agenta főbb funkciói
Prompt környezet
Hasonlítsa össze a promptokat egymás mellett modellek és paraméterek között egy vizuális játszótéren, majd léptesse elő a nyertes változatokat verziózott konfigurációkká.
Automatizált értékelés
Futtasson promptokat tesztkészletek ellen beépített értékelők vagy egyedi kód segítségével, hogy pontosságot, hasonlóságot és regressziókat pontozzon a telepítés előtt.
LLM megfigyelhetőség
Nyomon követheti minden kérést beágyazott spaneken keresztül, teljes bemeneti, kimeneti, késleltetési és költségmetrikákkal, bármely LLM szolgáltató vagy keretrendszer számára.
Prompt verziózás
Kezelje a prompt konfigurációkat verziózott műtermékként, környezetekkel, visszaállításokkal és egy regiszterrel, amely függetleníti a promptokat az alkalmazáskódtól.
Keretrendszer-független
Az SDK-k és az OpenTelemetry-kompatibilis nyomkövetés integrálódnak a LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic és bármely más LLM stackkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Agenta szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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