Az Agenta egy végpontok közötti LLMOps platform, amely egyesíti a munkafolyamatokat az éles LLM alkalmazások üzembe helyezéséhez. A csapatok arra használják, hogy promptokat iteráljanak egy egymás melletti játszótéren. Verziózzák a konfigurációkat, automatizált értékeléseket futtatnak tesztkészletek ellen. Az élő kéréseket teljes megfigyelhetőséggel követik nyomon — mindezt ugyanarról az interfészről.

A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés a promptokat, az értékelési adatkészleteket és a nyomkövetési adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Nincsenek felhasználónkénti díjak, nincsenek tokenkvóták a nyomkövetéseken. Teljes szabadságot élvezhet bármely LLM szolgáltató integrálására a mellékelt SDK és proxy szolgáltatásokon keresztül.