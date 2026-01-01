Az OHDSI Atlas egy nyílt közösségi szabvány a betegszintű, OMOP Common Data Model-re konvertált egészségügyi adatokon végzett megfigyeléses kutatásokhoz. A kutatók betegkohorszokat építenek, szabványosított orvosi szótárakat fedeznek fel. Populációs szintű hatásbecslési tanulmányokat terveznek és jellemzik a betegségek természetes lefolyását SQL írása nélkül.

Az Atlas saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít a tanulmánytervek, kohorszdefiníciók és eredményhalmazok felett. Előre telepítve érkezik az Eunomia szintetikus OMOP CDM-mel, így azonnal felfedezheti a munkafolyamatot. A mellékelt WebAPI háttérrendszer és PostgreSQL adatbázis minden Atlas funkciót azonnal működőképessé tesz. Ehhez nincs szükség külön adattárház beállítására.