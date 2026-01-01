Telepítse az OHDSI Atlas-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú webes platform megfigyeléses egészségügyi kutatáshoz az OMOP közös adatmodelljén.
Válasszon VPS csomagot a OHDSI Atlas szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OHDSI Atlas
Az OHDSI Atlas egy nyílt közösségi szabvány a betegszintű, OMOP Common Data Model-re konvertált egészségügyi adatokon végzett megfigyeléses kutatásokhoz. A kutatók betegkohorszokat építenek, szabványosított orvosi szótárakat fedeznek fel. Populációs szintű hatásbecslési tanulmányokat terveznek és jellemzik a betegségek természetes lefolyását SQL írása nélkül.
Az Atlas saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít a tanulmánytervek, kohorszdefiníciók és eredményhalmazok felett. Előre telepítve érkezik az Eunomia szintetikus OMOP CDM-mel, így azonnal felfedezheti a munkafolyamatot. A mellékelt WebAPI háttérrendszer és PostgreSQL adatbázis minden Atlas funkciót azonnal működőképessé tesz. Ehhez nincs szükség külön adattárház beállítására.
A OHDSI Atlas főbb funkciói
OMOP CDM analitika
Futtasson kohorszdefiníciókat, jellemzéseket és populációs szintű vizsgálatokat bármely, az OMOP Common Data Model V5-re átalakított adatbázison.
Szókincs felfedező
Keresse meg a SNOMED, RxNorm, LOINC és más szabványos orvosi szótárakat, hogy olyan koncepciókészleteket építsen, amelyek tisztán fordíthatók az adatforrások között.
Kohorsz készítő
Definiálja a betegpopulációkat egy vizuális szerkesztővel, befogadási kritériumok, gyógyszeres expozíciók és állapotok előfordulásai alapján, SQL írása nélkül.
Eunomia demó adatok
Az OHDSI Eunomia szintetikus adatkészlettel előre telepítve érkezik, így a kohortgenerálás, a jellemzés és az Achilles jelentések azonnal működnek.
WebAPI backend
Csomagolt Spring Boot WebAPI szolgáltatás nyújtja a teljes OHDSI REST API-t programozott hozzáféréshez R-ből, Pythonból és más analitikai kliensekből.
Nyílt közösségi szabvány
Csatlakozik egy világméretű kutatói hálózathoz, amely ugyanazokat a módszereket alkalmazza több mint egymilliárd betegrekordon, akadémiai és ipari partnerekkel együttműködve.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OHDSI Atlas szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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